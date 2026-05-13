MTV:n ja Elisan pomot ovat yhtä mieltä siitä, että kiistelty Elisan jakelusopimuskiista on iso mainehaitta molemmille yrityksille.

Kun keskiviikko astui voimaan, tarkoitti se Elisan asiakkaille yhtä asiaa: MTV:n vapaasti jaettavat kanavat (MTV3, Ava, Sub) lakkasivat näkymästä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihde -palvelussa.

MTV:n mukaan vanhat sopimukset eivät vastaa nykypäivää. Elisa taas pitää MTV:n kaavailemia ehtoja epäreiluina ja haluaisi pidättäytyä vanhassa sopimuksessa.

Elisan kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja Henri Korpi kertoi Asian ytimessä -ohjelmassa olevansa pahoillaan, että asiakkaat joutuvat kestämään tätä kiistaa.

Korpi kutsuu tilannetta "sekasotkuksi".

– Me saadaan tästä mainehaittaa aivan varmasti. Epäilen, että sitä tulee myös MTV:n suuntaan, Korpi kertoo.

– Tämä on katsojien kannalta aivan tavattoman ikävä tilanne. Meidän toivomus on, että päästäisin sellaiseen neuvotteluratkaisuun, hän jatkaa.

MTV:n toimitusjohtaja: "Olen pahoillani"

MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen kuvailee niin ikään tilannetta epämukavaksi kuluttajille ja katsojille.

Hänen mukaan tällä hetkellä tehdään kovasti töitä, että Elisan kanssa päästään asiassa sopuun.

– Neuvotteluja käydään ja tehdään töitä sen eteen, että saataisiin kanavat ja sisällöt näkyviin myös Elisan asiakkaille. Olen osaltani pahoillani siitä. Me haluamme totta kai, että koko Suomi pystyy katsomaan, Leppänen myöntää.

Aihe on kuumentanut tunteita tv-katsojissa, sillä perjantaina MTV:n kanavilla alkavat jääkiekon MM-kisat.

Leppäsen mukaan keskiviikkona on mahdollista vielä neuvotella ja täten saada myös sopu aikaiseksi.