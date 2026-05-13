Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kilpailevat Euroviisujen finaalissa.
Vuoden 2026 Euroviisujen ensimmäinen semifinaali kisattiin Itävallan Wienissä 12. toukokuuta. Katso täältä, miten jännittävä viisulähetys eteni.
Suomen viisuedustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen lunastivat odotetusti Liekinheitin-kappaleellaan paikan viisufinaaliin, joka kisataan lauantaina 16. toukokuuta.
Lampenius ja Parkkonen saapuivat tyytyväisinä suomalaismedian haastatteluun semifinaalin jälkeen.
– Tosi hyvin meni. Sairaan hyvä fiilis meillä oli, Parkkonen ja Lampenius tiivistivät esityksen.
Lue myös: MTV seurasi – näin jännittävä viisuilta eteni
Kaksikon mukaan he eivät kumpikaan jännittäneet lavalla.
– Olin niin paljon ajatuksia päässä, etten osannut jännittää. Tunsin yleisön, Parkkonen sanoo.