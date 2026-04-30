Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa juhlii 80-vuotissyntymäpäiviään Tukholmassa tänään torstaina 30. huhtikuuta 2026.
Juhlallisuuksien aikana lapset ojensivat kukkia Ruotsin kuninkaalle. Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Carl Philip seurasivat kukitusta kuninkaan lähellä Kuninkaanlinnan pihalla univormuissaan. Muu kuninkaallinen perhe seurasi tapahtumia linnan parvekkeelta.
Lapset toivat kukkia Ruotsin kuninkaalle.AFP / Lehtikuva
Kuninkaan syntymäpäiväjuhlallisuudet alkoivat aamupäivällä kiitosjumalanpalveluksella Tukholman kuninkaanlinnan kirkossa. Presidentti Alexander Stubb osallistuu kuninkaan 80-vuotisjuhliin yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin