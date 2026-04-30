SaiPan tähtihyökkääjä Maxime Fortier ei ole joukkueensa kokoonpanossa Ilvestä vastaan pelattavassa SM-liigan pronssiottelussa.
Runkosarjassa säkenöinyt Fortier ei ole päässyt pudotuspeleissä samalle tasolle. Kanukkihyökkääjä on tehnyt vain kaksi maalia ja pelannut yhdeksän ottelua.
Fortier kertoi KooKoo-välieräsarjan jälkeen Iltalehdelle kärsineensä kevään aikana selkä- ja polvivaivoista.
Fortierin paikan kokoonpanosta ottaa Miro Tauslahti.
Ilveksen osalta pronssiottelusta uupuvat luottopelaaja Erik Borg ja Tappara-välieräsarjan viimeisessä ottelussa rajun tällin saanut Teemu Engberg.
Kaksikon tilalle kokoonpanoon nousevat Olli Palola ja Samuli Ratinen.
SaiPan maalia illan ottelussa vartioi Kari Piiroinen ja Ilveksen maalivahtina toimii Dominik Pavlat.
Kokoonpanolähde: Veikkaus.