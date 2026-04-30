Ulkopuolinen paine tulee olemaan kauden jälkeen kova Tampereen Ilveksen suuntaan, kun taas pronssipeliin jäänyt suurseura valmistautuu ottamaan sen odotetun seuraavan stepin, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi linjaa Liigaviikossa.
Liigaviikko niputtaa
SM-liigan puheenaiheet!
Uusi jakso katsottavissa maksutta MTV Katsomossa torstaisin.
Viisi kautta, neljät välierät ja neljä pronssiottelua. Ilveksen uusi tuleminen SM-liigassa on ollut monella tapaa onnistunut, mutta finaaliesiintyminen jäi taas kerran haaveeksi.
– Mielestäni Ilveksellä on ollut joukkue, jolla on ollut onnistuessaan aivan realistiset mahdollisuudet mennä finaaliin. Joka ainoa vuosi, paitsi tänä vuonna. Minun silmiini tämä oli hieman tasapaksu joukkue, asiantuntija Karri Kivi totesi ryhmästä, joka taipui Tapparalle välierissä voitoin 2–4 johdettuaan sarjaa 2–0.
Kiven mielestä tasapaksuus näkyi myös ulkomaalaishankinnoissa. Puolustajat Simon Johansson ja olivat näkyviä, mutta muuten massa jäi liian harmaaksi. Ilveksen hyökkääjistä yksikään ei erottunut esimerkiksi Tappara-sarjassa.