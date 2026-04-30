



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Taas luu käteen: Ilveksellä edessä painekuukaudet SM-liigassa – "Tämä kolmikko"

Mitäs nyt, Ilves? Liigaviikko analysoi tamperelaisjätin jatkonäkymiä.

Julkaistu 30.04.2026 12:57

Ulkopuolinen paine tulee olemaan kauden jälkeen kova Tampereen Ilveksen suuntaan, kun taas pronssipeliin jäänyt suurseura valmistautuu ottamaan sen odotetun seuraavan stepin, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi linjaa Liigaviikossa. Liigaviikko niputtaa

SM-liigan puheenaiheet! Uusi jakso katsottavissa maksutta MTV Katsomossa torstaisin. Viisi kautta, neljät välierät ja neljä pronssiottelua. Ilveksen uusi tuleminen SM-liigassa on ollut monella tapaa onnistunut, mutta finaaliesiintyminen jäi taas kerran haaveeksi. – Mielestäni Ilveksellä on ollut joukkue, jolla on ollut onnistuessaan aivan realistiset mahdollisuudet mennä finaaliin. Joka ainoa vuosi, paitsi tänä vuonna. Minun silmiini tämä oli hieman tasapaksu joukkue, asiantuntija Karri Kivi totesi ryhmästä, joka taipui Tapparalle välierissä voitoin 2–4 johdettuaan sarjaa 2–0. Lue myös: Kommentti: Olen yhtä vanha kuin Ilveksen viimeisin mestaruus, ja seuraavan näen ehkä eläkeukkona Kiven mielestä tasapaksuus näkyi myös ulkomaalaishankinnoissa. Puolustajat Simon Johansson ja olivat näkyviä, mutta muuten massa jäi liian harmaaksi. Ilveksen hyökkääjistä yksikään ei erottunut esimerkiksi Tappara-sarjassa.

Radek Kucerik

– Ja siitä huolimatta he ovat pronssiottelussa.

Kun Ilvekseltä odotetaan seuraavaa askelta, katse kääntyy erityisesti kolmeen seurapomoon: puheenjohtaja Jyrki Seppään, toimitusjohtaja Risto Jaloon ja urheilujohtaja Timo Koskelaan.

– Organisaation isoa ja hyvää tilaa ei kannata lähteä muuttamaan sellaisilla asioilla, joilla ei ole mitään merkitystä. Uskon, että tässä he pystyvät tekemään aika kylmäpäisiäkin päätöksiä.

– Tämä kolmikko on nyt tärkeässä ruudussa. He tietävät itsekin sen, että se paine tulee olemaan tänä keväänä ja kesänä kovempi tällä ulkopuolisella lätinällä. Siellä pitää pystyä tekemään oleelliset jutut, Kivi kommentoi.

Yksi tällainen asia on vastustajaan eron tekevät pelaajat.

– Ilman muuta nyt on skarpin paikka. Mikä on oleellista? Sehän on johtamisen tärkein juttu, Kivi summaa viestinsä Ilveksen seurajohdolle.

SaiPa ja Ilves kohtaavat pronssiottelussa torstaina kello 18.30 alkaen.

Saako Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä kaudesta puhtaat paperit? Yllä olevalla videolla Liigaviikon analyysi Ilveksestä. Liigaviikon tuoreimman jakson voi katsoa kokonaisuudessaan maksutta MTV Katsomossa!

Ossi Karvonen MTV Uutiset Ossi Karvonen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana.

Paine Ilveksen seurajohdon ympärillä kasvaa | MTV Uutiset