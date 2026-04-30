SM-liigassa pelaavan HPK:n luottopuolustaja Elmeri Eronen jatkaa uraansa Tshekin pääsarjassa Karlovy Varyn riveissä.

Eronen, 31, solmi tshekkiläisseuran kanssa 1+1-vuotisen sopimuksen.

– Olen innoissani tästä mahdollisuudesta viedä uraani jälleen askeleen eteenpäin. Sarja on erittäin kovatasoinen ja joukkueemmekin tulee olemaan vahva. Minulla oli paljon vaihtoehtoja, mutta haluan voittaa. Sen takia valitsin Karlovy Varin, Eronen kertoo tiedotteessa.

Oikealta laukova puolustaja pelasi HPK-paidassa täyden 60 ottelun runkosarjan tehden 19 (3+16) pistettä.

Ulkomaanpesti on Eroselle uran toinen. Hän kiekkoili kolme kautta SHL:ssä kausina 2022-25.

Päättyneellä kaudella Karlovy Vary eteni aina välieriin asti. Se taipui välierissä Trinecille voitoin 1–4.