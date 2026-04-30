Urheilu F1 Etusivu Kuljettajien pisteet Valmistajien pisteet Valtteri Bottakselta synkkiä paljastuksia: Näännytti itseään ja kävi pohjalla – "Minä katoan ja kaikki on ohi" Valtteri Bottas ajoi podiumille Abu Dhabissa vuonna 2014. 2014 Getty Images Julkaistu 43 minuuttia sitten JAAKKO SERVO Suomen tämän hetken ainoan formula 1 -kuljettajan Valtteri Bottaksen 14-vuotinen ura rata-autoilun kuninkuussarjassa on ajanut hänet ajoittain aivan pohjalle. Formula 1 -kuljettaja Valtteri Bottas, 36, avasi äskettäin uransa haasteita The Players Tribunen artikkelissa. Tälle kaudelle F1-kisakuljettajaksi palannut suomalaiskuski on ajanut sarjassa vuodesta 2013 lähtien. Bottaksen tie moottoriurheiluun pariin tapahtui jo esikouluiässä. Nastolasta kotoisin oleva Bottas oli isänsä Rauno Bottaksen kanssa palaamassa kauppareissulta kotiin, kun innokas nuori Bottas huomasi jotain. – Kun olimme ajamassa kotiin, näin kyltin, jossa mainittiin karting-autojen kilpailusta. En edes tiennyt, mitä se tarkoitti, mutta jostain syystä se kutsui minua. Isä-Bottas kääntyi ympäri ja vei tulevan F1-kuljettajan radalle. – Mietin, mitä olisi tapahtunut, jos hän olisi kieltäytynyt. Ehkä minusta olisi tullut putkimies tai alusvaatemalli, Valtteri Bottas

kertoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Valtteri Bottas ajoi F1-uransa neljä ensimmäistä vuotta Williamsin tallissa. Palkintopallille hän nousi yhdeksän kertaa. Kuvassa Bottas juttelee Lotuksen Heikki Kovalaisen kanssa vuonna 2013.

Kun Bottas nousi Williamsin kisakuljettajaksi vuonna 2013, formula ykkösissä oli kolme suomalaiskuljettajaa: Bottas, Kimi Räikkönen ja Heikki Kovalainen.

Nuori, reilu parikymppinen Bottas oli vielä kaukana siitä rennosta ja leikkisästä persoonasta, jona hänet nykyään tunnetaan.

– Olin maailman tylsin F1-kuljettaja. Sen aikaiset haastatteluni olisivat voineet auttaa ihmisiä nukahtamaan.

“Olin kuin narkomaani”

Bottas otti omien sanojensa mukaan kilpailemisen aivan liian tosissaan F1-uransa alkuvuosina.

Hän alkoi “näännyttämään itseään”, koska Williamsin tiimi ennusti painavaa autoa vuodelle 2014.

– Tiimi ehdotti, että laihduttaisin viisi kiloa kahdessa kuukaudessa. Ajattelin, että miksi en laihduttaisi saman tien 10 kiloa.

– Tulin kotiin 90 minuutin juoksulenkiltä ja söin pienen kulhollisen höyrytettyä parsakaalia, jotta minulla olisi tarpeeksi energiaa toiselle 90 minuutin juoksulenkille, Bottas kertoo.

Suomalaisen henkilökohtainen valmentaja seurasi GPS-kellon avulla tämän harjoittelua. Valmentaja ajatteli Bottaksen polttavan itsensä loppuun, jos jatkaa samaan malliin.

– Joten jätin kellon kotiin ennen toista harjoitustani.

Bottas alkoi huomaamaan vaikutuksia jaksamisessaan.

– Hermot olivat kireällä ja sydän hakkasi. Olin kuin narkomaani. Luulin olevani huippukunnossa, mutta näytin sairaalta.

Kun Bottas palasi Williamsin F1-auton rattiin, auto olikin ylipainoisen sijaan alipainoinen.

Vaikka hän näännytti itseään, tulokset puhuivat silti puolestaan. Kaudella 2014 Bottas sijoittui MM-sarjassa neljänneksi ja saavutti uransa ensimmäisen palkintopallisijan Itävallan GP:ssä.

– Ajoin hyvin, mutta kotiin päästyäni näytin aaveelta.

Bottas haki apua

Samalla kaudella Japanin GP:n jälkeen Bottas tajusi terveystilanteensa olevan todella paha.

– Istuin lentokoneessa ja tuntui siltä, ​​että mikään ei enää merkinnyt mitään. Ajattelin, että jos kone putoaa, niin ketä kiinnostaa. Minä katoan ja kaikki on ohi. En löytänyt enää iloa mistään.

Bottas tajusi tilanteen vakavuuden. Hän hakeutui psykologin hoitoon ja myönsi olevansa sairas.

– Olin ajanut itseni maan tasalle henkisesti ja fyysisesti.

Mercedeksen Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas vuonna 2018.2018 Getty Images

Kaikki alkoi jo näyttää Bottaksen osalta hyvälle. Suomalainen teki myös sopimuksen kärkitalleihin kuuluvan Mercedeksen kanssa. Hän jäi kuitenkin tallin ykköskuljettajan, moninkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin varjoon.

– Hän oli mestari, minä olin apuri. Vanha negatiivinen minäni palasi ja aloin tuntemaan itseinhoa. Olin masentunut.

Talvitauolla ennen kauden 2019 alkua Bottas oli ajatellut päättävän uransa.

– Menin Suomessa kävelylle metsään ja mietin kaikkea tapahtunutta. Tuntien kävelyn jälkeen sanoin itselleni, että jos tulen takaisin, olen paras.

Bottas myös aloitti kauden vahvasti ajamalla ylivoimaiseen voittoon kauden avanneessa Australian GP:ssä. Kausi oli lopulta onnistunut, sillä Bottas sijoittui MM-sarjassa tallikaveri Hamiltonin jälkeen toiseksi.

– Kaikki se negatiivisuus ja vastoinkäymiset urani alussa ovat mahdollistaneet sen, missä olen nyt.

Tätä nykyä Bottas on yksi värikkäimmistä F1-kuljettista. Kilpaileminen ei ole enää ainoa suomalaisen kiinnostuksen kohde.

– Löysin vihdoin tasapainon elämääni. Voin rehellisesti sanoa, että tällä hetkellä olen onnellisin ja paras kuljettajaversioni ikinä.