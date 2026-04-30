Suomalainen avustuslaivueen jäsen on otettu kiinni Israelin vesillä.
Israelin ulkoministeriö sanoo, että maan joukot ovat ottaneet kiinni noin 175 aktivistia, jotka pyrkivät viemään apua Gazaan. Aktivisteja otettiin Israelin mukaan kiinni yli 20 alukselta.
Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen suomalaisdelegaatio kertoo, että suomalainen avustuslaivueen jäsen on otettu kiinni, delegaatio kertoo Instagramissa.
Suomen ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner sanoo STT:lle, että ministeriön tietojen mukaan vaikuttaa siltä, että yksi suomalainen on otettu kiinni.
Laivueessa on tiettävästi myös toinen suomalainen. Ulkoministeriön aamupäiväisten tietojen mukaan häntä ei ole otettu kiinni.
Ulkoministeriön mukaan aktivistit ovat matkalla Israeliin.
Global Sumud Flotilla kertoi yöllä, että Israelin asevoimien alukset piirittivät laivuetta kansainvälisillä vesillä. Laivueen tiedotteen mukaan Israel uhkasi laivuetta sieppauksella ja väkivallalla.
Yhteys useisiin laivoihin oli tiedotteen mukaan menetetty.