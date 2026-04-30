Osa monien suomalaisten vappuperinteitä ovat vuodesta toiseen vappupallot eli heliumilla täytetyt foliopallot, joita myydään usein eri kaupunkien vapputapahtumissa.
Perinteiset yksiväriset ilmapallot eivät ole hittituotteita tänäkään vappuna.
– Suurimpia hittejä tänä vuonna todennäköisesti ovat Hello Kitty -sarjan uutuudet Cinnamon Roll ja My Melody, kertoo Ilmapallokeskuksen myyntipäällikkö Merja Kylmäoja.
– Sitten meillä on uutena tullut mukaan esimerkiksi Pipsa Possu -sarjaan Evie-pikkusisko.
Jotkut vanhat suosikitkin pitävät pintansa vapusta toiseen.
– Pojille erityisesti kaikki erilaiset monsteriautot, moottoripyörät ja dinosaurukset, ne ovat ehkä niitä klassikoista klassikoimpia, Kylmäoja sanoo.
"Yritetään estää sekin pahuus"
Vapun aika on juhlatarviketoimijoille suurta sesonkia.
– Veikkaisin, että tämän viikon eli vappuviikon aikana ehkä 50 000 palloa täytetään. Kyllä täällä ihan kiirettä pitää, myyntipäällikkö naurahtaa.
– Kaikki pallot täytetään käsityönä, yksi kerrallaan niihin laitetaan joko solmut tai narut kiinni. Nuoret eivät niin helposti pääse sitä heliumia imppaamaan, kun siinä on solmu. Yritetään estää sekin pahuus.