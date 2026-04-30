Viron presidentin Alar Karisin Suomessa esittämät näkemykset keskusteluyhteyksien avaamisesta Venäjän kanssa saivat tyrmistyneen vastaanoton Virossa.

Ensin Alar Karis kertoi näkemyksistään Helsingin Sanomien haastattelussa ja sitten tiistaina hän vahvisti näkemyksensä valtiovierailun tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Karis sanoi tiedotustilaisuudessa tiistaina, että Venäjän on toki muututtava ennen keskusteluiden aloittamista.

Karisin mukaan on hyvä muistaa, että Venäjä ei katoa minnekään vaan pysyy Viron naapurina.

– Tämän takia meidän on löydettävä tapa, jolla Venäjän kanssa asioita hoidetaan, Karis sanoi Helsingissä.

Viron presidentti Alar Karis vieraili Suomessa alkuviikosta. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb.

Virossa avausta pidettiin ennenaikaisena

Viron ulkoministerin, Eesti 200 -hallituspuoluetta edustavan Margus Tsahknan mukaan presidentin näkemykset ovat ristiriidassa Viron ulkopolitiikan kanssa.

– Alar Karisin toive dialogista Venäjän kanssa on vastoin koko Euroopan ja Viron ulkopolitiikkaa ja antaa ennemminkin Putininille mahdollisuuden esitellä omia uhkavaatimuksiaan, Tsahkna kertoi Viron yleisradion eli Eesti TV:n haastattelussa.

Eilen Tsahkna lähetti tiedotteen, jonka otsikko oli selkeä: Kremlin oven raapiminen heikentää sekä Ukrainan että Euroopan asemaa.

Entinen ulkoministeri ja nykyinen europarlamentaarikko Urmas Paet yhtyy nykyisen ulkoministerin lausuntoihin.

– Muistuttaisin, että kansainvälinen rikostuomioistuin on alkanut tutkia Venäjän hallinnon toimia ja tuon hallinnon johtaja Putin pitäisi ottaa kiinni tavattaessa.

Paet kuuluu repormipuolueeseen, joka on päähallituspuolue.

Oppositiossa olevan sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja Lauri Läänemets sanoo, että tähän asti on keskitytty siihen, että Venäjä lopettaisi Ukrainan vastaisen sotansa.

– Nyt aletaan sitten puhua, että kuinka ja milloin ja millä tavalla ollaan yhteyksissä Venäjän kanssa. Tämä vie fokuksen muualle, Läänemets sanoi ETV:lle.

Jatkokausi vaarassa

Läänemets on myös sitä mieltä, että Karisin uudelleenvalinta presidentiksi syyskuun vaaleissa ei ole mikään läpihuutojuttu.

– Parlamentti ja Viron kansa haluavat vastauksia ja asioiden selkeyttämistä, Läänemets vaatii.

– Venäjä tekee näistä puheista johtopäätöksen, että länsimaiden yksimielisyys on murtumassa ja että oma tahto voidaan saavuttaa myös sotilaallisesti.

Virossa presidentti valitaan pääsääntöisesti parlamentissa, jossa valituksi tullakseen ehdokkaan pitäisi saada 68 ääntä 101:stä. Se tarkoittaa, että myös opposition äänillä on merkitystä.

Karis vastasi kritiikkiin

Karis vastasi kritiikkiin eilen illalla, kun hänen lehdistöedustajansa lähetti Viron yleisradiolle tiedotteen:

“Tasavallan presidentti on toistuvasti tehnyt selväksi, että ulkopolitiikassa pitää olla enemmän tilaa diplomatialle ja neuvotteluille. Tätä näkemystä hän toi esille myös (Helsingin Sanomien) haastattelussa.”

