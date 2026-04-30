Vastaaja on kiistänyt syyllisyytensä.

Syyttäjä on nostanut syytteen liittyen elintarvikemarkkinavaltuutetun epäiltyihin väärinkäytöksiin vuosien 2019–2023 aikana.

Syyte on nostettu yhtä henkilöä vastaan virkavelvollisuuden rikkomisesta ja lahjusrikkomuksesta.

Lisäksi syyttäjä teki syyttämättäjättämispäätöksen koskien epäiltyä petosrikosta.

Elintarvikemarkkinavaltuutettuna toimi tuohon aikaan Olli Wikberg.

Ruokavirasto teki hänestä tutkintapyynnön poliisille joulukuussa 2023. Maa- ja metsätalousministeriö pidätti Wikbergin virantoimituksesta häntä koskevan rikostutkinnan takia tammikuussa 2024.

Ruokavirasto epäili valtuutetun käyttäneen valtion varoja työtehtävien hoidossa muun muassa matkustukseen ja hankintoihin.

Lahjusrikkomuksessa on rikoslain mukaan kyse siitä, että virkamies pytää lahjan tai muun oikeudettoman edun itselleen tai toiselle tai ottaa vastaan tai hyväksyy sitä koskevan lupauksen.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtävä on antaa elintarvikeketjuun liittyviä suosituksia, lausuntoja ja ehdotuksia.

Valtuutetun tehtäviin liittyy elintarvikelain valvominen kieltojen ja vaatimusten osalta sekä hyvistä liiketavoista neuvominen ja tiedottaminen.