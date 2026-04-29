Terveydensuojeluviranomainen on antanut vedenkeittokehotuksen laajalla elueella Espoossa.
Viranomaiset kehottavat keittämään vettä vähintään viiden minuutin ajan laajalla alueella Espoossa.
Häiriötilanne on seurausta rikkoutuneesta vesiputkesta ja vedenkeittokehotus annettiin 28.4.2026 kello 22.00 alkaen.
Vedenkeittokehotus on voimassa Juvanmalmin, Kalajärven, Lahnuksen, Luukin, Korpilammin, Niittymäen, Odilammin, Perusmäen, Pirttimäen ja Punametsän alueilla.
Juomavesi on keitettävä varotoimenpiteenä laskeneen vedenpaineen vuoksi.
– Vesi keittokehotusalueiden kiinteistöissä täytyy keittää vähintään viiden minuutin ajan, ennen kuin vettä voi juoda tai käyttää ruoanlaittoon. Keittokehotus on voimassa toistaiseksi, HSY kertoo tiedotteessaan.
Väliaikaisia vedenjakeupisteitä on osoitteissa Perusmäen Puistotie 12, Ruskaniitty 4, Keskijuoksu 19, Kaihonkukankuja 3 ja Korpilammentie-Lahnuksentien risteyksessä.
Viranomaiset kertovat aiheesta lisää keskiviikkona 29.4. kello 15.