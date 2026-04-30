Lontoon juutalaisalueella tapahtui eilen puukkohyökkäys. Suur-Lontoon poliisi julkaisi videon teosta epäillyn kiinniotosta.
Kahta ihmistä puukotettiin Lontoon juutalaisalueella keskiviikkona. Britannian poliisi on kertonut pidättäneensä 45-vuotiaan miehen epäiltynä murhan yrityksestä.
Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan puukotuksen uhreina olivat kaksi juutalaista miestä. Nuorempi miehistä on 34- ja vanhempi 76-vuotias. Keskellä päivää tapahtuneessa välikohtauksessa haavoittuneiden miesten tila on vakaa.
Kiinniotto tallentui videolle
Puukotus sattui Pohjois-Lontoossa sijaitsevalla Golders Greenin alueella, jossa asuu paljon juutalaisia. Poliisi on julistanut tapauksen terroriteoksi.
Suur-Lontoon poliisi julkaisi torstaina vartalokameravideon epäillyn puukottajan kiinniottotilanteesta.
Viranomaistietojen mukaan epäilty yritti puukottaa myös poliiseja.
Voit katsoa tilanteen yllä olevalta videolta.