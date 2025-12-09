Filandia-talossa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa presidentti Stubb kommentoi Suomen Nato-jäsenyyttä.
Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi Suomen Nato-jäsenyyttä Suomen Atlantti-Seuran keskustelutilaisuudessa Naton entisen pääsihteeri Jens Stoltenbergin kanssa.
Presidentin mukaan alkuperäinen 28 kohdan rauhansuunnitelma oli mahdoton hyväksyä. Kyseisen suunnitelman pohjalta luonnosteltiin 20 kohdan uusi rauhansuunnitelma.
– Olemme lähempänä rauhan saavuttamiseksi kuin koskaan aikaisemmin, Stubb toteaa.
Takeita rauhan saamiseksi Ukrainaan ei vielä kuitenkaan ole.
– Olemme tehneet alusta alkaen selväksi, että mikäli joku linkittyy Eurooppaan, tulee se keskustella jäsenmaiden kanssa, presidentti sanoo.
Ilman Natoa Suomi olisi huonossa turvallisuustilanteessa
Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon oli ainoa oikea valinta, vaikka kertoo ymmärtävänsä siihen liittyneet varaukset.