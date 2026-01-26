Suomen presidentti Alexander Stubb ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre ottavat yhdessä kantaa Grönlanti-kysymykseen.

Grönlannin tulevaisuudesta päättävät vain grönlantilaiset ja Tanska, kirjoittavat presidentti Alexander Stubb ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre Financial Times -lehdessä. Valtiojohtajien mukaan asiassa ei voi tehdä kompromisseja.

Stubbin ja Stören mukaan arktisen alueen turvallisuutta on vahvistettava. Sotilasliitto Naton läsnäolon vahvistaminen Grönlannissa ja muualla arktisella alueella vaatii heidän mukaansa aivan aluksi valtioiden rajojen ja suvereniteetin kunnioittamista.

Lisäksi Stubb ja Störe kirjoittavat, että arktisella alueella pätevät kaikki kansainvälisen oikeuden periaatteet.