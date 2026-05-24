Venäjän käyttämää Oreshnik-ohjusta pidettiin konfliktin kärjistyksenä.
Venäjän Ukrainaan yöllä tekemän massiivisen iskusarjan ovat tuominneet muun muassa presidentti Alexander Stubb ja EU:n ulkosuhteista vastaava korkea edustaja Kaja Kallas X:ssä.
– Jälleen kerran Venäjä suuntasi iskujaan asuinalueille ja siviili-infrastruktuuriin. Tämä järjetön sota on saatava päätökseen, Stubb kirjoitti viestipalvelu X:ssä.
Stubbin mukaan painetta Venäjälle on lisättävä ja Ukrainan tukemista jatketaan.
Kallaksen mukaan Venäjä terrorisoi siviilejä, koska on ajautunut umpikujaan taistelukentällä.
Kallaksen mukaan Venäjän päätös käyttää ydinaseita varten suunniteltua Oreshnik-ohjusta tavanomaisessa iskussa on silkkaa pelottelutaktiikkaa.
Venäjä käytti ohjusta tiettävästi kolmannen kerran vuonna 2022 alkaneessa täysimittaisessa sodassa Ukrainaa vastaan.
Venäjä hyökkäsi Ukrainaan noin 600 droonilla ja 90 ohjuksella, kertoi Ukrainan asevoimat.
Saksa ja Venäjä tuomitsivat hyökkäykset
Saksan liittokansleri Friedrich Merz taas kiinnitti huomiota siihen, että Venäjä käytti jälleen Oreshnik-ohjusjärjestelmää ja ilmoitti Saksan tuomitsevan vahvasti Venäjän vastuuttoman eskalaation. Myös maan ulkoministeri kuvaili hyökkäyksiä järkyttäviksi ja Oreshnik-ohjusten käyttöä jälleen uudeksi kärjistykseksi tilanteelle.