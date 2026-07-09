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Kesko yllättyi K-autosta ruumiskuljetuksessa: "Ei ole mitään tekemistä ajoneuvon kanssa"

Keskossa kuljetukset tehdään yhteistyökumppaneiden kalustolla, eli yhtiöllä ei ole omaa kalustoa.

– Kyseinen ajoneuvo ei luonnollisesti ole hallinnassamme. Asia tuli tietoomme kansainvälisten kuvien kautta, viestinnästä kerrotaan sähköpostitse.

Videolla näkyy, kuinka yleensä K-Marketin elintarvikkeita kuljettavan kylmärekan takaovet aukeavat ja sieltä tulevan höyryn seasta paljastuu Khamenein ruumisarkku.

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Kesko yllättyi K-autosta ruumiskuljetuksessa: "Ei ole mitään tekemistä ajoneuvon kanssa"

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Näin on voinut käydä

– Selvitämme parhaillaan, miten kuvissa näkyvää kalustoa on päätynyt ulkomaille, mutta se voi olla hankalaa. Tulemme muistuttamaan liikennöitsijöitämme siitä, että velvoitteisiin kuuluu teippauksien poisto ennen kaluston eteenpäin myymistä, Keskon viestinnästä vastataan.

– Korostamme vielä, että meillä ei ole mitään tekemistä tämän ajoneuvon kanssa, vastaus jatkuu.