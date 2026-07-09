Iranin ylimmän johtajan ajatollah Ali Khamenein ruumisarkkua kuljetettiin Irakin Karbalassa Keskon logoilla varustetulla kuorma-autolla. Keskon mielestä tapaus on erittäin valitettava.
Uutistoimisto Reuters julkaisi varhain torstaiaamuna hämmentävän videon Iranin ylimmän johtajan ajatollah Ali Khamenein ruumissaattueesta.
Khamenein ruumista kuljetetaan Irakin Karbalassa Keskon oransseilla tarroilla varustetulla kuorma-autolla.
Videolla näkyy, kuinka yleensä K-Marketin elintarvikkeita kuljettavan kylmärekan takaovet aukeavat ja sieltä tulevan höyryn seasta paljastuu Khamenein ruumisarkku.
Keskon viestinnästä kerrotaan MTV Uutisille, että tilanne on sekä Keskon että K-brändin näkulmasta erittäin valitettava.
– Kyseinen ajoneuvo ei luonnollisesti ole hallinnassamme. Asia tuli tietoomme kansainvälisten kuvien kautta, viestinnästä kerrotaan sähköpostitse.
Keskossa kuljetukset tehdään yhteistyökumppaneiden kalustolla, eli yhtiöllä ei ole omaa kalustoa.