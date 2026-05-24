Ainakin neljä ihmistä kuoli ja kymmeniä loukkaantui Venäjän öisessä iskussa Kiovaan.

Musta savu nousi Kiovan ylle sunnuntaina, kun palomiehet taistelivat tulipaloja vastaan asuin- ja liikerakennuksissa massiivisen Venäjän ohjus- ja drooni-iskun jälkeen.

Pelastushenkilöstö työskenteli raunioiden täyttämillä kaduilla. He käyttivät kaivinkoneita raivaamaan sortuneita rakennuksia samalla kun vaurioituneet kerrostalot ja liikekeskus paloivat.

"Ikkunat lensivät sisään"

Yksi iskusta selviytyneistä on 20-vuotias Ihor Kravchenko.

– Rakennus tärisi, ikkunat lensivät sisään. Aloin juosta pakoon. Pääsin kylpyhuoneeseen piiloutuakseni edes sinne, hän kertoo.

Kravchenko on kotoisin Venäjän miehittämältä alueelta, josta hän onnistui pakenemaan Kiovaan. Yöllinen isku säikäytti hänet pahasti.

– Olin niin peloissani. Rehellisesti sanottuna luulin, että se oli viimeinen päiväni.

Yli 40 kohdetta eri puolilla pääkaupunkia joutui iskujen kohteeksi, viranomaiset kertoivat, ja osumia raportoitiin myös Kiovan ympärillä.