Alppihiihdon maailmancupissa kolmesti kärkikymmenikköön laskenut TJ Lanning on kuollut 41-vuotiaana.

Lanningin kuolemasta kertoo sosiaalisen median julkaisussaan Yhdysvaltain alppihiihtomaajoukkue, joka esitti surunvalittelut menehtyneen perheelle, ystäville ja lapsille.

Lanningin kuolinsyytä ei ole kerrottu julkisuuteen.

Lanning oli ikäluokkansa lupaavimpia alppihiihtäjiä oltuaan vuonna 2001 junioreissa maailman ykkönen pujottelussa ja supersuurpujottelussa.

Hän edusti Yhdysvaltoja vuoden 2007 MM-kisoissa Ruotsissa. Vuosina 2008 ja 2009 Lanning sijoittui kolmesti maailmancupin kilpailun kärkikymmenikköön syöksylaskussa ja alppiyhdistetyssä.

Lanningin ura päättyi dramaattisella tavalla kaatumiseen Lake Louisessa vuonna 2009. Onnettomuudessa laskija sai murtuman niskaansa ja pahan polvivamman. Urheilu-uransa jälkeen Lanning toimi Yhdysvaltain alppihiihtomaajoukkueen valmentajana.