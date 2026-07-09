Palkka-avoimuuden lisäämistä työpaikoilla tavoitteleva esitys on viimein edennyt eduskuntaan.
Hallitus päätti asiasta tänään valtioneuvoston istunnossa. Eduskuntakäsittely alkaa syksyllä, ja lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi vuoden alusta.
Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa on viivästynyt EU:n vaatimasta aikataulusta. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa.
Se velvoittaa EU:n jäsenmaiden työpaikkoja puuttumaan syrjiviin palkkaeroihin naisten ja miesten välillä.