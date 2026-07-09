Viro on menettänyt ilma-aseiden EM-kilpailut kieltäydyttyään hyväksymästä venäläisiä ampumaurheilijoita maahan.

EM-kisat oli määrä järjestää Tallinnassa vuoden 2027 maaliskuussa. Euroopan ampumaurheiluliitto ESC on kuitenkin siirtänyt kisat Espanjan Granadaan.

Viron ampumaurheiluliiton mukaan ESC perusteli siirtoa sillä, että EM-kisat ovat samalla vuoden 2028 Los Angelesin olympialaisten karsintakilpailu, johon kesäkisoihin tähtäävien urheilijoiden on niin ikään saatava osallistua.

Euroopan ampumaurheiluliitto oli jo vuonna 2023 ensimmäisten lajiliittojen joukossa purkamassa venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden kilpailurajoituksia kansainvälisissä kisoissa.

Liittoa johtaa venäläistaustainen Alexander Ratner, jolla on myös Saksan kansalaisuus, ja sen taustalla vaikuttaa vahvasti venäläinen oligarkki Vladimir Lisin.

Viro ei kuitenkaan ole hyväksynyt minkään urheilulajin venäläisiä tai valkovenäläisiä kilpailijoita maahan sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti hyökkäyssotansa Ukrainassa vuonna 2022.

Tiistaina Kansainvälinen olympiakomitea purki Venäjän olympiakomitean toimintakiellon ja ilmoitti, ettei se enää suosita kansainvälisille lajiliitoille venäläisurheilijoiden osallistumisen rajoittamista kansainvälisiin kilpailuihin.