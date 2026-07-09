Yhdysvallat on hyväksynyt Tomahawk-risteilyohjusten myynnin Saksalle, kertoi Saksan liittokansleri Friedrich Merz torstaina.
Yhdysvaltain Tomahawkit sijoitetaan Saksaan.
Friedrich Merzin mukaan asiasta sovittiin Naton huippukokouksen yhteydessä.
Näin Saksa paikkaa strategisen aukon puolustuksessaan. Samalla se jatkaa työskentelyä omien eurooppalaisten järjestelmien kehittämiseksi ja niiden sijoittamiseksi Eurooppaan, Merz kommentoi saksalaiselle Handelsblatt-lehdelle.
Kauppojen oli pelätty peruuntuvan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti toukokuussa vähentävänsä Yhdysvaltojen sotilaallista läsnäoloa Saksassa.