Teemu Suninen testasi Lancian ralliautoa Suomessa, Dirtfish-sivusto kertoo.

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Kuluvalla kaudella Toyotan Rally2-autolla MM-sarjan kakkosluokassa menestyksellä kilpaillut ja EM-sarjaa Skoda Fabialla hallitseva Teemu Suninen ajoi Dirtfishin mukaan Lancialla Suomen sorateillä tiistaina.

Kyseessä oli kehitystesti Lancian Ypsilon Rally2 HF Integrale -autolla.

Asiasta uutisoi myös Rallit.fi-sivusto omiin tietoihinsa nojaten eilen. Dirtfish oli saanut vahvistuksen asiaan Lancialta.

– Martins Sesks ja Teemu Suninen ajoivat testeissä, sillä heillä on arvokasta kokemusta pinnoitteelta, jonka he tuntevat erityisen hyvin, Lancian tiedottaja perusteli.

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Teemu Suninen yrittää antaa näyttöjä tulevaisuutta varten.

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Sunisen on kertonut tavoittelevansa paikkaa rallin MM-sarjan pääluokkaan ensi kaudeksi.

Lancia halusi testeistä kattavasti näkemyksiä, joten he hyödynsivät Sunisen ja kolmesti Fordin ykköskalustolla tällä kaudella ajaneen Sesksin lisäksi myös Yohan Rosselia sekä Nikolai Grjazinia. Viimeksi mainittu kaksikko kilpailee Lancian autolla Sunista vastaan MM-sarjan kakkosluokassa.

Suninen ja Sesks ajavat tulevissa MM-ralleissa Virossa ja Suomessa. Sesks kilpailee ykkösluokassa Fordilla, Suninen yksityisesti rahoitetulla Toyotalla kakkosluokassa. Lancian Rossel ja Grjazin haastavat Sunisen Suomessa.