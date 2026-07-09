Ruotsin hallitus on antanut kansalle vaalivuonna mojovan bensatuen. Suomalaiset ovat rynnänneen tankkaamaan länsinaapuriin. Menovettä ei saa kuitenkaan tuoda länsinaapurista mielin määrin.
Ruotsi on poikkeustoimilla leikannut voimakkaasti polttoaineiden hintoja, minkä seurauksena ero bensan hinnassa on revennyt melkoiseksi Suomen ja länsinaapurin välillä.
Ruotsissa polttoaineiden verotusta on kevennetty väliaikaisilla päätöksillä.
Viimeisin hinnanalennus tuli voimaan heinäkuun alusta, jolloin Ruotsissa bensan pumppuhintaa laskettiin noin 3 kruunulla litralta. Euroissa mitattuna hinta laski vajaat kolmekymmentä senttiä.
Aiemmat bensiinin ja dieselin verokevennykset tehtiin sekä tammikuun alussa että edelleen toukokuun alusta lukien.
Ruotsissa pidetään syyskuussa valtiopäivävaalit, ja maan hallituksen energiatoimia voidaan pitää myös äänestäjien kosiskeluna, vaikka perusteena onkin ollut Iranin sodan aiheuttama energian hintojen nousu.
Globalpetrolprices-sivuston seurannan mukaan 95-oktaanisen bensan keskihinta oli 6. heinäkuuta päivityttyjen tietojen perusteella Suomessa 2,15 euroa litralta.
Vastaavana ajankohtana Ruotsista kerätyn datan mukaan saman bensalaadun hinta länsinaapurissa oli euroiksi muunnettuna noin 1,3 euroa.
Suomalaisia jonoksi asti
Muhkea ero bensan hinnassa on saanut suomalaiset massoittain tankille Ruotsin puolelle.
Ruotsista bensaa ei saa kuitenkaan tuoda kotimaahan mielin määrin.
Oman auton tankin saa länsinaapurissa täyttää, mutta Suomen puolelle bensaa saa tuoda säiliössä tai kanisterissa korkeintaan 10 litraa yhtä ajoneuvoa kohti.
Menovesi täytyy tuoda Suomeen henkilöautolla tai moottoripyörällä, ja polttoaineen täytyy olla samaa, jota ajoneuvossa tavallisesti käytetään.