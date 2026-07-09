Mies yritti piiloutua poliisilta sulloutumalla pieneen jääkaappiin Englannissa.

Kentin poliisi on jakanut videon tilanteesta, jossa poliisi löytää miehen jääkaapista. Video on kuvattu poliisin vartalokameralla.

Videolla Dean Foord yrittää olla poliisia piilossa pienen jääkaapin sisällä. Mies on ahtautunut kylmätilaan polvet tiukasti kiinni vartalossaan.

Poliisi pidätti Foordin epäiltynä naisystävänsä henkisestä ja fyysisestä väkivallasta.

– Hän yritti piiloutua poliiseilta jääkaappiin, mutta piilopaikkoja ei ole. Tämä osoittaa, että jäljitämme tekijät ja saatamme heidät oikeuden eteen, poliisin tiedotteessa sanotaan.

33-vuotias Foord tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankeuteen pitkäkestoisesta parisuhdeväkivallasta ja kontrolloivasta käytöksestä.

Uhri kertoi joutuneensa kuuden kuukauden ajan henkisen ja fyysisen väkivallan kohteeksi.

Foordin kerrotaan rajoittaneen uhrin liikkumista, eristäneen hänet läheisistään sekä hallinneen hänen yhteydenpitoaan ja rahojaan. Hän muun muassa lukitsi uhrinsa huoneeseen ja päästi hänet ulos vasta, kun hän suostui haukkumaan kuin koira.

Foord pidätettiin joulukuussa 2025, ja etsinnässä häneltä löytyi kokaiinia. Oikeudenkäynnin jälkeen hänet todettiin syylliseksi muun muassa pahoinpitelyyn, tappouhkauksiin, vahingontekoon, pakottavaan ja kontrolloivaan käytökseen sekä A-luokan huumeen hallussapitoon.

Tuomio annettiin Maidstonen kruununoikeudessa 30. kesäkuuta.

Katso tilanne videolta!