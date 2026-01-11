Iranissa mielenosoitukset jatkuvat jo toista viikkoa.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb vaatii Iranin hallintoa pidättäytymään väkivallasta omia kansalaisiaan kohtaan ja kunnioittamaan iranilaisten sananvapautta ja oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen.
Stubb kirjoittaa asiasta viestipalvelu X:ssä.
– Väkivallan on loputtava. Kaikki laittomasti pidätetyt mielenosoittajat on vapautettava, Stubb kirjoittaa.
Hallituksen vastaiset mielenosoitukset Iranissa ovat jatkuneet jo toista viikkoa.
Mielenosoitukset saivat sytykkeen Iranin elinkustannuskriisistä ja inflaatiosta. Mielenosoituksissa on kuollut kymmeniä, ja ihmisoikeusjärjestöt ovat syyttäneet hallintoa mielenosoittajien ampumisesta.