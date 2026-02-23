EU:n Kallas toivoo, etteivät Iranin ja Yhdysvaltojen jännitteet johda uuteen sotaan.

EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas on vedonnut rauhanomaisen ratkaisun puolesta Iranin ja Yhdysvaltojen välillä. Jännitteet ovat kasvaneet Yhdysvaltojen uhattua Irania iskuilla, ellei maa suostu uuteen sopimukseen ydinohjelmastaan.

Kallas puhui asiasta ennen Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelujen jatkumista sekä ennen EU:n ulkoministereiden kokoontumista Brysselissä maanantaina.

Hän sanoi, ettei maailma tarvitse uutta sotaa Lähi-idässä, ja että sotia on jo tarpeeksi.

Kallaksen mukaan Iran on nyt heikoimmillaan ja tämä tilaisuus pitäisi käyttää diplomaattisen ratkaisun aikaan saamiseksi.