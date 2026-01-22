Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan transatlanttisessa kumppanuudessa on tällä hetkellä kipupisteitä.

Grönlanti-kiista onnistuttiin liennyttämään lyhyellä aikavälillä, mutta siitä jää jälkiä, presidentti arvioi Maailman talousfoorumissa.



Presidentti Alexander Stubbin mukaan Venäjä ei jatka sotimista Ukrainassa vallatakseen uusia alueita, vaan koska sen on pakko jatkaa sotaa. Ukrainan sota liian suuri presidentti Vladimir Putinille hävittäväksi, Stubb sanoi Davosissa Maailman talousfoorumissa.



Stubb kehotti kuulijoita hylkäämään Venäjän rummuttaman kertomuksen, jonka mukaan Ukraina olisi häviämässä sodan. Sen sijaan Venäjä on kärsinyt rintamalla valtavia tappioita olemattoman etenemisen hintana.



– 34 000 kuollutta venäläistä sotilasta yksinomaan joulukuussa. Ja minkä vuoksi? Että voitaisiin väittää Kupjanskin olevan vallattu, vaikka se ei ollut, Stubb päivitteli viitaten kaupunkiin Itä-Ukrainassa.



Hänen mukaansa Venäjän strategiset tavoitteet ovat yhä saavuttamatta ja maan talous raunioina.



Ukrainan rauhanprosessin suhteen Stubb sanoi olevansa varovaisen toiveikas. Hän arvioi lähipäivien eri tapaamisten olevan merkittäviä.



– Olemme lähes perillä, Stubb sanoi.



Tuoreesta Grönlanti-kiistasta Stubb totesi, että pahin vältettiin ja tilannetta onnistuttiin liennyttämään lyhyellä aikavälillä. Samalla hän kuitenkin myönsi, että tapahtuneesta jää jälkiä, koska uhattuna ollut valtioiden itsemääräämisoikeus on niin tärkeä periaate.



Tilaisuuden juontaja toisti Stubbin mainetta "Trump-kuiskaajana", jota presidentti halusi selvästi vähätellä.



– No, minä kuiskaan tai tekstaan, mutta useimmiten hän (presidentti Donald Trump) ei kuuntele, Stubb naurahti.

Presidentti myönsi Davosissa, että transatlanttisessa kumppanuudessa on tällä hetkellä kipupisteitä, jotka pitää tunnustaa.

Erimielisyydet voivat liittyä esimerkiksi amerikkalaisten vetäytymiseen kansainvälisistä instituutioista, ilmastonmuutokseen tai demokratian puolustamiseen kotimaassa ja ulkomailla.

Yhdeksi esimerkiksi hän nosti Grönlannin.

Presidentti kommentoi myös viittauksia "Trump-kuiskaajan" roolista.

– Minulla on suora yhteys presidenttiin. Mutta minulla ei ole mitään illuusioita, Stubb sanoi.

– "Kuiskaan" tekstiviestin, ja useimmiten hän ei vastaa, Stubb naurahti.

