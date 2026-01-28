Stuba Nikula esitti yllättävän mielipiteen elokuva-alaa uhanneisiin leikkauksiin liittyen.

Elokuussa Suomen elokuvasäätiön uudeksi toimitusjohtajaksi nouseva Stuba Nikula vieraili tiistaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa keskustelemassa elokuva-alan tilanteesta.

Nikula sanoi, ettei ole huolissaan elokuva-alan tilanteesta tai tulevaisuudesta.

– Alalla on yksilö- ja yritystasolla hämmennystä ja epätoivoa, mutta jos verrataan omaan historiaansa, suomalaisen elokuvan tila on hyvä. Jos mietitään puoli vuotta taaksepäin, ala on yksiääninen, selkeäsanainen ja pystynyt kertomaan merkityksestään aivan uudella tavalla.

Elokuva-alaa uhkasivat viime vuonna miljoonien eurojen leikkaukset. Hallitus päätti syyskuun lopulla käydyssä budjettiriihessä 7,8 miljoonan euron leikkauksista opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiin, pääosin Suomen elokuvasäätiön tuotantotukeen.

Lokakuussa kuitenkin ilmoitettiin, että elokuva-alan leikkaukset oli peruttu kokonaan.