Hallituksen elokuva-alalle kohdistuneet leikkaukset nousivat myös keskustelun aiheeksi MTV:n Eduskunnan takahuoneessa.

Perussuomalaisten Wille Rydman totesi lähetyksessä, että elokuvasäätiön toiminta on pitkään ollut ideologisesti ohjattua.

– Olen usein ihmetellyt, miten elokuvasäätiö oikein toimii, koska kansalliseen kulttuuriin liittyvät intressit eivät ole usein tuntuneet olevan ainakaan se pääasiallinen intressi.

Millä tavalla?

–Jos ajattelee niitä poliittisia linjauksia, joita elokuvasäätiökin on pitkin matkansa tehnyt, niin se on välillä muistuttanut ideologisesti ohjatulta pikemminkin kuin kansallista elokuvakenttää ruokkivalta.

Rydmanin mukaan elokuvasäätiö on suhtautunut nihkeästi kaupallista potentiaalia omaaviin elokuviin, ja on sen sijaan rahoittanut sellaisia hankkeita, joille voi olla ” jonkinlainen poliittinen tai kulttuurinen tilaus, mutta jotka eivät ruoki elokuva-alan ekosysteemiä”.

SDP:n Tytti Tuppuraisen mukaan perussuomalaisilla on tarve rajoittaa taiteen ja tieteen vapautta. Hän pitää Rydmanin puheita huolestuttavina, vaikka Rydman itse painottaa, ettei hallituksen leikkauksissa ei ole kyse mistään perussuomalaisten kostosta.

– Huolestuttavaa kuultavaa, koska vaikka leikkauksia pitää epäilemättä tehdä niin nämä suomalaiseen elokuvaan kohdistetut leikkaukset eivät valtion velkaantumista pelasta. Nyt kun kuulimme nämä perustelut Rydmanilta, niin tosiasiassa tässä onkin kysymyksessä se mitä tapamme kaikkialla Euroopassa laitaoikeiston toimesta.

– Halutaan puuttua taiteen vapauteen, taiteen itsenäiseen ilmaisuun. Tieteen vapautta on rajoitettu. Mikä on oikeaa tiedettä, mitä saa tutkia. Tämä on erittäin kalteva pinta, minne ollaan siirtymässä. Nyt kyllä valppautta tarvitaan suomalaisilta kulttuurin kuluttajilta ja tekijöiltä, kiteyttää Tuppurainen.

Hallitus päätti budjettiriihessä leikata 7,8 miljoonaa euroa, eli kolmanneksen elokuvasäätiön rahoituksesta.

Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie (kok.) kertoi maanantaina MTV Uutisille pystyneensä pienentämään elokuva-alaan kohdistuvaa leikkausta 5,5 miljoonaan euroon. Tämäkin summa vaikuttaa elokuva-alan mukaan kohtalokkaasti suomalaisten elokuvien tekemiseen.