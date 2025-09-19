MTV Uutisten haastattelema ohjaaja Mika Kaurismäki ei voi ymmärtää hallituksen leikkauksia Suomen elokuvasäätiön tukiin. Budjettiriihen suunnitelma yli seitsemän miljoonan leikkauksista esitellään eduskunnalle maanantaina.

Ohjaaja Mika Kaurismäki pitää hallituksen leikkauksia kulttuurista järjettöminä.

– Se on aivan käsittämätön suunnitelma sekä talouden että elokuvakulttuurin kannalta. Kyllähän poliitikotkin tietävät, tai ainakin heidän pitäisi tietää, että elokuville annettu valtiontuki palautuu verojen kautta keskimäärin kaksinkertaisena valtion kirstuun, mutta siitä huolimatta he tieten tahtoen haluavat leikata jo ennestäänkin pieniä valtiontukia, Kaurismäki sanoo MTV Uutisille.

Näpertelyä ja vastuuttomuutta

Budjettiriihen suunnitelmassa Suomen elokuvasäätiön tuesta leikattaisi kolmannes.

Säätiön toimitusjohtaja Lasse Saarinen kertoo, että se on enemmän kuin koskaan ennen ja että päätös tuli täysin puskista.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) esitti ensi vuodelle noin 900 miljoonan euron sopeutuksia, jotka tehdään pelkkinä menoleikkauksina.

Suomen velkatahti jatkuu kovana: budjetti on 9,9 miljardia alijäämäinen.

Valtion lähes miljardin menoleikkauksissa säätiön leikkaus on pieni, mutta elokuva-alalle suuri. Kaurismäen mielestä se edesvastuutonta.

– Nämä elokuvatuen leikkaukset ovat valtion talouden kannalta pelkkää näpertelyä; niillä ei taloutta kohenneta tippaakaan vaan päinvastoin: ne lisäävät työttömyyttä ja heikentävät taloutta ja samalla niillä aiheutetaan korvaamattomat menetykset elokuvakulttuurille ja tietysti myös elokuva-alan työntekijöille ja toimijoille sekä elokuvayleisölle, suomalaisille, Kaurismäki kommentoi.

– Aivan edesvastuutonta toimintaa tällainen, vaikuttaa suorastaan tahalliselta ilkivallalta.

Hallituksen leikkaussuunnitelmat ovat saaneet elokuva-alan barrikadeille.

Rankkaa kritiikkiä ovat esittäneet muun muassa elokuvaohjaajat Aku Louhimies, Tiina Lymi, Juho Kuosmanen, Klaus Härö, Zaida Bergroth, Teemu Nikki, Dome Karukoski, Aki Kaurismäki ja Pirjo Honkasalo.

Myös monet tuotantoyhtiöt ovat esittäneet huolensa.

Kotimainen elokuva tarvitsee tukea siinä missä maatalouskin

Mika Kaurismäki muistuttaa, että kotimainen elokuva tarvitsee tukea siinä missä maatalouskin.

– Olen tehnyt lähes 50 elokuvaa ja useimpiin niistä olen saanut elokuvasäätiön tukea, mutta olen hakenut ja saanut rahoitusta myös ulkomailta. Olen myös saanut kielteisiä tukipäätöksiä säätiöltä, ja kyllä sellaisessa tilanteessa elokuva useimmiten jää tekemättä.

Kaurismäen mukaan Suomen kaltaisen pienen kielialueen elokuva tarvitsee valtiontukea samalla tavalla kuin maatalouskin.

– Ihminen tarvitsee ruokaa pysyäkseen hengissä, mutta se tarvitsee myös hengenravintoa, ja sitä suomalainen kulttuuri juuri on, elokuva mukaan lukien. Valtiontuki on tarkoitettu lain mukaisesti suomalaisen elokuvakulttuurin ja erityisesti suomenkielisen elokuvan tukemiseen, ilman valtion tukea sitä ei juurikaan olisi olemassa.

– Nyt jos valtion tukea taas leikataan, samalla laiminlyödään myös valtion laissa määrättyjä velvollisuuksia kansalaisiaan kohtaan, Kaurismäki kertoo MTV:lle.

Kohtalokkaat seuraukset

Elokuvasäätiön pikaisten laskelmien mukaan leikkaus tarkoittaisi 200–300 henkilötyövuotta työttömyyttä.

Tähän ei ole laskettu kerrannaisvaikutuksia, joita elokuvan tekeminen tuo kuvausalueelle.

– Kalevala – Kullervon tarina oli jättipotti Nurmeksen alueelle. Satakunta ihmistä syö, majoittuu monta kuukautta ja heitä kuljetetaan paikasta toiseen. Näitä kerrannaisvaikutuksia tuskin kukaan on laskenut. Nekin menetettäisi, jos koko elokuva jää tekemättä, näyttelijä Eero Aho toteaa.

Kaurismäki: Jos elokuva ei kuole, se kituu

Kaurismäen mukaan elokuva kituu, jos sitä ei tueta.

– Suomalainen elokuva, joka on elokuvaväen ponnistuksilla saatu pikkuhiljaa tunnetuksi maailmallakin, näivettyy näiden toimien tuloksena. Jos se ei ihan kuole, niin ainakin se tulee kitumaan.

– Eikä se vaikuta pelkästään elokuvien tekemiseen, vaan myös niiden levittämiseen ja esittämiseen; elokuvateatteritkin tulevat olemaan entistäkin suuremmissa vaikeuksissa, sillä suomalaisen elokuvan suosio ja osuus katsojaluvuista on todella merkittävä, aivan huippuluokkaa maailmanlaajuisestikin.

Työpaikkoja häviää välillisesti monilta muiltakin aloilta, Kaurismäki uskoo.

– Elokuvahan ei ole pelkästään kulttuuria vaan se on myös elinkeino; elokuva ei synny pelkästään taiteellisesta inspiraatiosta vaan se vaatii toimivan tuotantokoneiston ja -ympäristön, kuten tuotantoyhtiöitä, kalusto- ja jälkituotantofirmoja, TV-yhtiöitä, levitys- ja markkinointiyhtiöitä, elokuvateattereita, agentuureja, kääntäjiä ja niin edelleen.

Bulkkitavaraa ulkomailta

Jos suomalaisia elokuvia tehdään vähemmän, Suomeen ostetaan ja tuodaan halvalla ulkomaista bulkkitavaraa, tv-sarjoja ja elokuvia, joita suomalaiset pakotetaan katsomaan, sanoo Kaurismäki.

– Näinkö hallitus aikoo pitää huolta suomalaisesta kulttuurista ja omasta kansallisesta identiteetistään?

Tanskalaiset, ruotsalaiset ja norjalaiset tukevat omia elokuvasäätiöitään huomattavasti Suomea enemmän, jopa kolmin nelinkertaisesti.

Laatu näkyy muun muassa siinä, että suoratoistopalveluissa on huomattavasti enemmän heidän tekemiään elokuvia ja tv-sarjoja.

– Jos hallitus haluaisi parantaa taloutta, itse asiassa sen kannattaisi lisätä elokuvan valtion tukia, sillä se on hyvin edullista valtiolle; tuki palautuu kuitenkin verorahoina takaisin valtiolle ja lisäksi se lisäisi työpaikkoja eikä nostaisi työttömyyslukuja tai pidentäisi Kelan jonoja.

Tanska on tästä Kaurismäen mukaan oiva esimerkki. Siellä valtio alkoi pari–kolmekymmentä vuotta sitten lisätä tukea elokuvatuotannoille, ja hyvin nopeasti pienimuotoisista ja tanskankielisistä elokuvista tuli kansainvälinen ilmiö.

– Ne toivat Tanskan maailman kartalle, "Danish moviesta" tuli käsite ja se teki maasta entistä tunnetumman ja luonnollisesti toi myös paljon rahaa Tanskaan.

– Se on esimerkki siitä, että vahva elokuvakulttuuri on pienelle maalle erinomainen käyntikortti koko maailmassa. Tanskan talous kukoistaa edelleen, mutta mikä on Suomen tie? ohjaaja Mika Kaurismäki kyselee.

"Suomea ajetaan tietoisesti alas"

Mika Kaurismäessä hallituksen leikkaukset herättävät ihmetystä, suorastaan raivoa.

– Toisaalta tuntuu, että tämä on aivan epätodellista; kuinka kukaan edes kehtaa esittää näin typeriä suunnitelmia. Ja eihän tämä koske vain elokuvaa, tässähän leikataan koko Suomen yhteiskuntaa, jonka yksi olennainen osa on aina ollut oma suomalainen kulttuuri, jolla suomalaista identiteettiä on luotu ja pidetty yllä.

Suomen elokuvasäätiön toimitusjohtajan Lasse Saarisen mukaan budjettiriihessä on täytynyt tapahtua virhe ja että ymmärtämättömyyttään hallitus on tehnyt tällaisen päätöksen.

Kaurismäen mielestä kulttuuriymmärrys on kadonnut koko hallituksesta.

– On ollut todella surullista seurata, kuinka Suomea ajetaan tietoisesti alas. Laiva on uppoamassa, ja kapteenit yrittävät upottaa sitä entistä nopeammin sen sijaan että yrittäisivät pelastaa sen.

– Ihmetystä aiheuttaa myös se, että olin kuvitellut, että hallituksessa olisi ainakin kaksi puoluetta, jotka olisivat kulttuuriystävällisiä, mutta nyt ne antavat viedä itseään kuin vierasta sikaa, Kaurismäki jatkaa.

Kaurismäen mukaan aikaa virheen välttämiseen vielä olisi.

– Vielä olisi mahdollisuus muuttaa kurssia ja estää tämän täysin käsittämättömän suunnitelman toteutuminen. Täytyy muistaa, että jos jotain tuhotaan sen takaisin saaminen tulee olemaan vaikea ja pitkä tie.