Hallitus on perunut elokuviasäätiöön kohdistetut 7,8 miljoonan euron suuruiset yritystukileikkaukset.

Suomen elokuvasäätiön toimitusjohtaja Lasse Saarinen kertoo olevansa äärimmäisen helpottunut ja iloinen. Saarisen mukaan hallituksen kyky uudelleenarvioida jo tekemiään päätöksiä lähettää terveen viestin.

– Hallitus ymmärsi korjata mielestäni vähän vahingossa tehdyn päätöksen. Tämä kertoo demokratiasta hyvää, että hallitus kykenee miettimään uudelleen asioita, Saarinen iloitsee.

Hallitus päätti syyskuun lopulla käydyssä budjettiriihessä 7,8 miljoonan euron leikkauksista opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiin, pääosin Suomen elokuvasäätiön tuotantotukeen.

Budjettiriihessä päätetty elokuva-alan leikkaussumma pieneni jo 5,5 miljoonaan euroon eduskunnalle annetussa budjettiesityksessä.

Saarinen uskoo, että budjettiriihessä ei tajuttu, kuinka suuresta leikkauksesta kokonaiselle kulttuurialalle oli todellisuudessa kyse.

– Olemme viiden viikon ajan yrittäneet parhaamme mukaan kertoa eri medioissa, mitä tämä leikkaus toteutuessaan oikeasti merkitsisi. Alan järjestöt ovat olleet täysin yhtenäisesti ja samalla viestillä mukana, Saarinen kehuu alan toimijoita.

40 vuotta elokuva-alalla työskennellyt Saarinen kiittää myös mediaa, joka on hänen mukaansa ollut ensimmäistä kertaa täysin elokuva-alan puolella uutisoidessaan leikkauksista.

– On ymmärretty niin laajalti tämä potentiaalinen vääryys, joka onneksi nyt peruttiin.

Indeksikorotukset tähtäimessä

7,8 miljoonan euron suuruiset yritystukileikkaukset peruttiin. Onko elokuva-ala nyt turvassa?

– No, paremmassa turvassa kuin tänään aamulla, Saarinen naurahtaa.

– Totuushan on se, että olemme merkittävästi muita Pohjoismaita jäljessä siinä, miten paljon julkista rahaa myönnetään elokuva- ja av-alalle. Meidän monivuotinen toiveemme on ollut, että pääsisimme lähemmäs pohjoismaista tasoa tuissa, hän jatkaa.

Peruutetut leikkaukset ovat kuitenkin merkittävä erävoitto elokuva-alalle, eikä Saarinen usko, että tällä hallituskaudella ala saisi yhtään lisärahoitusta.

Pitkällä tähtäimellä Saarinen toivoo kuitenkin elokuvasäätiön valtionavustuksiin indeksikorotusta, kuten on esimerkiksi kansallisilla kulttuurilaitoksilla.

– Jos meillä olisi ollut vastaavia indeksikorotuksia, Elokuvasäätiön tukivarat olisivat ensi vuonna 31 miljoonaa euroa, kun tänä vuonna ne ovat 22 miljoonaa.

– Päästäisiin edes sille reaalitasolle, missä olimme vuonna 2014, Saarinen summaa.

Korvaavat säästöt vielä epäselvät

Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie (kok.) kertoi torstaina MTV Uutisille, että hallitus on hakee säästöjä elokuva-alan sijasta muualta.

Talvitie ei ottanut suoraan kantaa, löytyvätkö korvaavat leikkaukset opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista vai muilta hallinnonaloilta. Hallitus etsii lähiviikkoina kohteet, joihin korvaavat leikkaukset kohdistuvat.

Oppositiopuolue SDP:n kansanedustaja Pia Hiltunen huomauttaa, että koulutuksesta ja kulttuurista ei ole enää varaa leikata, kun korvaavia säästöjä etsitään marraskuussa täydentävässä budjettiesityksessä.

– Tämä on tietysti hyvä uutinen elokuva-alalle. Talvitien ilmoituksessa jää kuitenkin epäselväksi, mistä korvaavat säästöt etsitään. Hallitus on kurittanut jo tähän mennessä kulttuurialaa kovalla kädellä ja koulutuksestakin leikataan ensi vuonna laskelmien mukaan myös noin 85 miljoonaa euroa, Hiltunen sanoo tiedotteessa.

Hiltusen mukaan Orpon hallituksen leikkaukset ja veronkiristykset ovat jo tehneet kulttuurille ja sen toimijoille vahinkoa.

Muun muassa Taiken taide- ja kulttuurialan yhteisöjen avustusten ja taiteen perusopetuksen leikkauksien lisäksi Hiltunen nostaa esiin myös huolen kuntien valtionosuuksien leikkauksista sekä laskevista verotuloista, jotka heikentävät kuntien mahdollisuudet järjestää kulttuuripalveluita.