Apteekkiuudistuksen perustuslaillisuuden arvioinnista oli erimielisyyttä hallitus- ja oppositiopuolueiden välillä jo aiemmin.

Eduskunnan oppositioryhmät haluaisivat, että hallituksen ajaman apteekkiuudistuksen tuorein versio menisi vielä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Näin ei kuitenkaan ole nyt käymässä.

STT:n tietojen mukaan asiaa käsiteltiin eduskunnan puhemiesneuvoston kokouksessa tiistaina. Äänin 9–7 puhemiesneuvosto päätti, ettei se esitä asian palauttamista sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunta olisi antanut uuden lausunnon. Äänestyksestä kertoi aiemmin Demokraatti.

Pohjimmiltaan kyse on siitä, uhkaako uudistus tehdä liian monesta apteekista kannattamattoman. Uudistus muuttaisi apteekkitaloutta. Samalla laki toisi valikoiman itsehoitolääkkeitä myyntiin apteekkien ulkopuolelle.

Apteekkiuudistuksen perustuslaillisuuden arvioinnista oli erimielisyyttä hallitus- ja oppositiopuolueiden välillä jo aiemmin, kun sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli asiaa. Valiokunta sai mietintönsä uudistuksesta valmiiksi maanantaina, ja seuraavaksi asiaa käsitellään täysistunnossa.

Poikkeuksellinen äänestys jo valiokunnassakin

Hallituksen alkuperäisestä esityksestä piti muokata valiokunnassa perustuslain mukainen sen jälkeen, kun perustuslakivaliokunta oli pitänyt sitä ongelmallisena omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden kannalta.

Perustuslakivaliokunta arvioi, että ehdotetut muutokset lääketaksaan ja apteekkiveroon olisivat voineet muuttaa kymmeniä apteekkeja tappiollisiksi tai kannattamattomiksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä apteekkiveron alarajaa nostettiin alkuperäisestä esityksestä. Tarkoituksena oli, että harvempi apteekki joutuisi kannattamattomaksi muutosten vuoksi.