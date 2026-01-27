Ulkopaikkakuntalaista miestä epäillään varkaudesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.
Murtovaras saatiin rysän päältä kiinni Pyhäjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla tämän tunkeuduttua apteekkiin, tiedottaa poliisi.
Poliisi sai hätäkeskukselta ilmoituksen aamuyöllä kello 3.13, jonka mukaan Pyhäjärven apteekkiin olisi murtauduttu. Paikalle oli aiemmin saapunut rikosilmoittimen hälyttämänä vartiointiliikkeen vartija, joka oli apteekkia tarkastaessa havainnut sisällä liikettä.
Paikalle tullut poliisipartio tarkasti rakennuksen sisätilat ja löysikin tekijän sieltä piiloutuneena. Varkauden lisäksi ulkopaikkakuntalaista miestä epäillään kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.