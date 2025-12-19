Kelan viestintäjohtaja Pipsa Lotta Marjamäki on nimitetty Apteekkariliiton viestintäjohtajaksi.
Pipsa Lotta Marjamäki aloittaa Apteekkariliitossa maaliskuun alussa, kertoo Apteekkariliitto tiedotteessaan. Liiton viestintäjohtajaksi ja PharmaPress Oy:n toimitusjohtajaksi Marjamäki siirtyy myöhemmin keväällä.
Marjamäki on työskennellyt Kelan viestintäjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2016 lähtien.
Kela on ollut viime aikoina otsikoissa pääjohtaja Lasse Lehtosen johtamistyylin ja sairausloman vuoksi.
Lue myös: Kelan hallituksen puheenjohtaja: "Henkilökunta kokee suurta ahdistusta"
Marjamäki pitää siirtymistään Apteekkariliittoon innostavana jatkumona urallaan.