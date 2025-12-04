Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan joulukiireet ovat jälleen kuumentaneet poliitikkojen tunteita.

Sote-valiokunnassa työstetään jälleen kiireellä valmiiksi budjettilakien mietintöjä, jotta lait ehtisivät ensi vuoden budjettiin. Takaraja on ensi viikon alussa.

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) arvosteli valiokunnan puheenjohtajaa Krista Kiurua (sd.).

– Tämä tilanne näyttää toistuvan joka syksy samanlaisena. Kiurulla on taipumus viedä nämä käsittelyt siihen vaiheeseen, että vähintään yksi budjettilaki jää käsittelemättä. Nyt näyttää aika pahalta tilanne taas tällä hetkellä.

Juuso toivotti sote-valiokunnan jäsenille jaksamista ja pitkää pinnaa.

Kiuru: Kannattaisi vilkaista ensin omaan peiliin

Krista Kiuru vastasi Juuson kommenttiin, kun sote-valiokunta oli saanut kokouksensa päätökseen.



Kiurun mielestä ministeri Juuso ei ymmärrä tuoneensa itse eduskuntaan esityksen, jossa on paljon perustuslaillisia ongelmia.

– Edes Kiuru ei pysty muuttamaan esityksiä perustuslain vastaisiksi. Koska minulla sitä samaa ministerin tehtävää ja ministerin tehtävän velvollisuutta ei ole, Kiuru sanoi.



Kiuru esitti Juusolle ja sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle (kok.) toiveen, että he toisivat eduskuntaan budjettilakeja, jotka eivät olisi perustuslaillisesti ongelmallisia.



– Kyllä kannattaisi jokaisen vilkaista ensin omaan peiliin, sanoi Kiuru ja poistui paikalta.

Teknologian lisääminen vanhusten hoidossa lykkääntyy

Kiurun mukaan teknologian hyödyntäminen vanhustenhoidossa lykkääntyy perustuslaillisten ongelmien takia.

Kiuru sanoi, että valiokunta päätti äänestyksen jälkeen jatkaa asian käsittelyä ensi viikon torstaina, jolloin se ei enää ehdi budjettilaeille annettuun takarajaan. Lakimuutoksen myötä hyvinvointialueilta on ollut tarkoitus leikata noin 50 miljoonaa euroa.

Kiurun mukaan apteekkilaki odottaa vielä lisäselvityksiä, mutta toimeentulotukea koskeva kokonaisuus on hyvällä mallilla.