Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi sai pääministeri Petteri Orpolta kiitokset kannatettuaan opposition ehdotusta iltamyöhään jatkuneessa täysistunnossa.
Eduskunnan täysistunto keskeytyi tänään hetkeksi teknisten ongelman vuoksi. Tauon aikana pääministeri Petteri Orpo (kok.) nousi yllättäen paikaltaan, ja marssi salin takariviin kättelemään kansanedustajakollegaansa Martin Paasia (kok.).
Paasin mukaan Orpo kiitti häntä eilisen täysistunnon tapahtumista.
Eduskunnan täysistunnossa keskusteltiin eilen iltamyöhään apteekkilain uudistuksesta, jota oppositio on kritisoinut perustuslaillisista ongelmista.
Keskustan kansanedustaja Markus Lohi (kesk.) oli ehdottanut apteekkilain palauttamista sote-valiokuntaan, ja perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi.
Yllättäen kokoomusedustaja Paasi kannatti Lohen ehdotusta.
Sen jälkeen ehdotuksesta äänestettiin, mutta ehdotus kaatui, koska hallituspuolueiden edustajilla oli salissa enemmistö. Pian tämän jälkeen asian käsittely päättyi noin kello 23 illalla.
– Joku meistä keksi, että hetkinen, mehän voimme kannattaa ja äänestyttää asian, ja saada sillä asioita eteenpäin ja väkeä kotiin, Paasi kertoo.