– Joku meistä keksi, että hetkinen, mehän voimme kannattaa ja äänestyttää asian, ja saada sillä asioita eteenpäin ja väkeä kotiin, Paasi kertoo.

Sen jälkeen ehdotuksesta äänestettiin, mutta ehdotus kaatui, koska hallituspuolueiden edustajilla oli salissa enemmistö. Pian tämän jälkeen asian käsittely päättyi noin kello 23 illalla.

"Tahallinen kiusa"

Paasin mukaan eduskunnassa oli myöhään illalla paljon kokoomuksen ja hallituksen edustajia siltä varalta, että Lohen ehdotuksesta äänestettäisiin jossain vaiheessa salissa.

Jos paikalla olisi ollut enemmän opposition kuin hallituksen edustajia, olisi apteekkiuudistus voinut palautua opposition vaatimuksen mukaisesti takaisin sote-valiokuntaan.

– Tässä tapauksessa kyseessä oli tahallinen kiusa, jolla ihmisiä istutettiin turhaan, ja väsytettiin heitä täällä. Sillä ei oltaisi saavutettu yhtään mitään, ja siksi tällainen asioiden vauhdittaminen oli hyvin perusteltua, Paasi kertoo.