STT:n tietojen mukaan komissio aikoo esittää joukon uusia höllennyksiä ympäristölainsäädäntöön. Ne on määrä julkaista huomenna osana uutta komission ympäristöesitystä.

STT:n näkemässä esitysluonnoksessa EU:n ympäristölainsäädäntöä karsittaisiin lisää. Esimerkiksi teollisuuden velvoitteet raportoida päästöistään ja jätteistään kevenisivät.

STT uutisoi eilen, että Suomi pyrkii pääministeri Petteri Orpon (kok.) johdolla vesittämään EU:n ennallistamisasetusta.

Luonnoksessa ennallistamisasetuksen avaamista tai muutoksia ei suoraan luvata. Siinä kuitenkin todetaan, että komissio tulee arvioimaan asetusta yhdessä jäsenmaiden kanssa.

