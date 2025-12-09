STT uutisoi eilen, että Suomi pyrkii pääministeri Orpon johdolla vesittämään EU:n ennallistamisasetusta.
STT:n tietojen mukaan komissio aikoo esittää joukon uusia höllennyksiä ympäristölainsäädäntöön. Ne on määrä julkaista huomenna osana uutta komission ympäristöesitystä.
STT:n näkemässä esitysluonnoksessa EU:n ympäristölainsäädäntöä karsittaisiin lisää. Esimerkiksi teollisuuden velvoitteet raportoida päästöistään ja jätteistään kevenisivät.
Lue myös: Tähän mennessä kattavin ympäristön tilasta laadittu tieteellinen raportti julkaistiin
STT uutisoi eilen, että Suomi pyrkii pääministeri Petteri Orpon (kok.) johdolla vesittämään EU:n ennallistamisasetusta.
Luonnoksessa ennallistamisasetuksen avaamista tai muutoksia ei suoraan luvata. Siinä kuitenkin todetaan, että komissio tulee arvioimaan asetusta yhdessä jäsenmaiden kanssa.