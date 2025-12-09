Raportissa ei kaunistella kestävyysmurroksen hintalappua, mutta korostetaan, että toimimattomuuden kustannukset ovat paljon korkeammat.
Ilmastonmuutos, biodiversiteetin katoaminen sekä maaperän köyhtyminen, aavikoituminen ja saastuminen ovat aiheuttaneet jo suurta vahinkoa planeetalle ja mittavia taloudellisia kustannuksia, selviää tiistaina julkaistusta YK:n raportista.
Raportissa esitetään, että ilmastoystävällisillä investoinneilla voitaisiin tulevina vuosikymmeninä lisätä maailman bruttokansantuotetta, välttää miljoonia kuolemantapauksia ja nostaa satoja miljoonia ihmisiä nälästä ja köyhyydestä.
Raportin mukaan vaadittavat toimet edellyttäisivät koko yhteiskunnan läpäiseviä perustavanlaatuisia muutoksia.
Suomen ympäristökeskuksen (Syke) mukaan muutoksia esitetään raportissa ensisijaisesti talouden järjestelmiin laaja-alaisten hyötyjen saavuttamiseksi. Ne vuorostaan mahdollistavat tarvittavat muutokset materiaali-, energia- ja ruokajärjestelmissä, kuten siirtymän kiertotalouteen, hiilestä irtautumisen, kestävän maatalouden ja luonnon ennallistamisen.
Vaikka kestävyysmurros vaatii alkuinvestointeja, ovat toimimattomuuden taloudelliset kustannukset raportin mukaan paljon korkeammat.
– Raportti osoittaa, että muutos on mahdollinen, jos yhdistämme voimamme ja toimimme rohkeasti, Syke kertoi julkaisussaan.