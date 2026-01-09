Sotarikoksista elinkautiseen tuomitun Voislav Tordenin tapausta alettiin tänään käsitellä hovioikeudessa. Torden piti heti yllättävän puheenvuoron.

Helsingin hovioikeudessa alkoi perjantaina oikeudenkäynti venäläisen Voislav Tordenin sotarikossyytteistä. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet viime vuonna elinkautiseen vankeuteen neljästä sotarikoksesta Itä-Ukrainassa vuonna 2014.

Syytteet koskevat Itä-Ukrainan Luhanskissa syyskuussa 2014 tehtyä väijytystä ja tuliylläkköä, jossa kuoli 22 ukrainalaissotilasta.

Käräjäoikeuden mukaan Torden, 39, oli apulaispäällikkö Rusitsh-nimisessä aseellisessa ryhmässä, joka osallistui hyökkäykseen ukrainalaissotilaita vastaan.

Venäläisen Voislav Tordenin oikeusavustaja Heikki Lampela Helsingin hovioikeudessa 9. tammikuuta 2026.Lehtikuva

Torden kiisti käräjäoikeudessa kaikki syytteet ja vaatii hovioikeudessa niiden hylkäämistä. Perjantaina Torden oli paikan päällä hovioikeudessa. Oikeus kielsi käsittelyn kuvaamisen, ja yleisö ja media määrättiin seuraamaan käsittelyä eri salissa videoyhteyden välityksellä.

Maastonvihreään paitaan pukeutunut Torden piti odottamattoman puheenvuoron, kun oikeuden puheenjohtaja kysyi puolustukselta, minä päivinä Torden aikoo osallistua istuntoon paikan päällä ja milloin videoyhteydellä vankilasta.

– Minun täytyy huolehtia terveydestäni. Minua on vahingoitettu tarkoituksella. On käytetty tiettyjä rangaistusmuotoja, Torden ehti sanoa tulkin kääntämänä ennen kuin puheenjohtaja keskeytti hänet ja ilmoitti, että nyt on kyse vain hänen läsnäolostaan oikeudessa.

Puolustus: Torden vainon kohteena

Torden otettiin kiinni Helsinki-Vantaan lentokentällä heinäkuussa 2023. Sotarikossyytteitä on käsitelty Suomessa, koska Torden otettiin kiinni täällä ja koska kyse on kansainvälisistä rikoksista, joiden rangaistavuus perustuu Suomea sitoviin sodan oikeussääntöjä koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin.

Puolustuksen mukaan Torden matkusti Luhanskiin vuonna 2014, koska oli kuullut, että alueella sorretaan siellä asuvaa venäjänkielistä väestöä.

Puolustus on kiistänyt, että Torden olisi ollut johtavassa asemassa Rusitshissa. Sen mukaan Tordenilla ei ollut mitään sotilaallista koulutusta ja hänen pääasialliset tehtävänsä olivat propaganda- ja värväysvideoiden tekeminen ja humanitaarisen avun hankkiminen. Puolustuksen mukaan tämän propagandatyönsä vuoksi Torden oli joutunut Ukrainan poliittisen vainon kohteeksi.

Oikeudessa kiristetyt turvatoimet

Hovioikeudenkäynnissä kuullaan asianomistajia videoyhteydellä Ukrainasta. Myös Tordenia kuullaan uudestaan.

Käräjäkäsittelyssä ilmeni, että Tordenia vastaan oli esitetty uhkauksia. Myös hovioikeudessa on erikoisjärjestelyt käsittelyn aikana. Sen lisäksi, että media ja yleisö eivät pääse samaan saliin Tordenin kanssa, myös turvatarkastusta oikeuteen saavuttaessa on kiristetty.

Käsittelylle on varattu kahdeksan istuntopäivää ja kaksi varapäivää. Oikeudenkäynnin on määrä loppua helmikuun loppuun mennessä.