Torden sai käräjiltä elinkautisen vankeustuomion sotarikoksista Itä-Ukrainassa syksyllä 2014. Hän on kiistänyt kaikki syytteet ja sanoo kuvanneensa Luhanskissa propagandavideoita.

Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään perjantaina oikeudenkäynti Itä-Ukrainassa vuonna 2014 tehdystä väijytyksestä, jossa kuoli 22 ukrainalaissotilasta.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi viime vuonna venäläisen Voislav Tordenin, 39, elinkautiseen vankeuteen neljästä sotarikoksesta. Oikeuden mukaan Torden oli apulaispäällikkö Rusitsh-nimisessä aseellisessa ryhmässä, joka osallistui hyökkäykseen ukrainalaissotilaita vastaan.

Ukrainan valtakunnansyyttäjän kanslia piti Tordenin käräjätuomiota merkittävänä virstanpylväänä niiden saamiseksi vastuuseen, jotka törkeästi rikkovat kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Venäjän Suomen-suurlähetystö puolestaan tyrmäsi tuomion ja sanoi, että Helsingin käräjäoikeuden käsittely oli näytösoikeudenkäynti ja osa hybridisodankäyntiä, jota länsi käy Venäjää vastaan.

Käräjätuomio Tordenille "yllätys"

Torden kiisti käräjäoikeudessa kaikki syytteet ja vaatii hovioikeudessa niiden hylkäämistä.

– Torden oli hämmentynyt ja yllättynyt, että hän sai elinkautisen, koska ei ollut mitään näyttöä siitä, että Torden olisi surmannut haavoittuneita tai antanut käskyjä surmata haavoittuneita, hänen asianajajansa Heikki Lampela sanoi STT:lle viime maaliskuussa käräjätuomion antamisen jälkeen.

Torden otettiin kiinni Helsinki-Vantaan lentokentällä heinäkuussa 2023. Sotarikossyytteitä on käsitelty Suomessa, koska Torden otettiin kiinni täällä ja koska kyse on kansainvälisistä rikoksista, joiden rangaistavuus perustuu Suomea sitoviin sodan oikeussääntöjä koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin.

Torden on vastustanut oikeudenkäynnin järjestämistä Suomessa, koska Tordenin mukaan Suomi rahoittaa venäläisten tappamista ja on näin Ukrainan sodan osapuoli.

Sanoo joutuneensa vainon kohteeksi

Puolustuksen mukaan Torden matkusti Luhanskiin vuonna 2014, koska oli kuullut, että alueella sorretaan siellä asuvaa venäjänkielistä väestöä.

Puolustus on kiistänyt, että Torden olisi ollut johtavassa asemassa Rusitshissa. Sen mukaan Tordenilla ei ollut mitään sotilaallista koulutusta ja hänen pääasialliset tehtävänsä olivat propaganda- ja värväysvideoiden tekeminen ja humanitaarisen avun hankkiminen. Puolustuksen mukaan tämän propagandatyönsä vuoksi Torden oli joutunut Ukrainan poliittisen vainon kohteeksi.

Torden kertoi käräjäoikeudessa, että sattui tapahtumapäivänä tarkastuspisteelle tv-toimittajan kanssa ja tapasi sen liepeillä kolme muuta Rusitshin jäsentä, kun väijytys tapahtui. Hän kertoi antaneensa kahdelle haavoittuneelle taistelijalle ensiapua ja kiisti itse ampuneensa ensimmäistäkään laukausta.

Tavallista tiukemmat turvajärjestelyt

Hovioikeudenkäynnissä kuullaan asianomistajia videoyhteydellä Ukrainasta. Myös Tordenia kuullaan uudestaan.

Käräjäkäsittelyssä ilmeni, että Tordenia vastaan oli esitetty uhkauksia. Siksi myös hovioikeudessa on erikoisjärjestelyt käsittelyn aikana. Media ja yleisö eivät pääse samaan saliin Tordenin kanssa, vaan he voivat seurata käsittelyä videoyhteydellä toisesta huoneesta. Myös turvatarkastusta oikeuteen saavuttaessa on kiristetty.

Käsittelylle on varattu kahdeksan istuntopäivää ja kaksi varapäivää. Oikeudenkäynnin on määrä loppua helmikuun loppuun mennessä.