



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





UMK-finalistit nousevat lavalle | MTV Uutiset





sekä

ja

.

UMK-finalistit nousevat lavalle yleisön eteen kenraaliharjoituksessa klo 14.00. MTV seuraa paikan päällä.

Ensimmäisenä esiintymisvuorossa on Komiat ja viimeisenä Pete Parkkonen yhdessä Linda Lampeniuksen kanssa.

15.17 Viimeisenä lavan valtaavat ennakkosuosikit Pete Parkkonen ja Linda Lampenius. Lavalla on valtava määrä tuoleja rykelmänä, joista yhden päällä Lampenius seisoo. Lavan edessä puolestaan on puinen rakennelma.

Yleisö taputtaa villisti ennen esitystä ja esityksen mukana. Parkkonen esiintyy lavan etuosassa ja Linda lavan keskellä tuolien edessä. Lampenius ja Parkkonen ovat esityksen ajan pitkälti erillään ja kohtaavat lopulta tuolien edessä, jolloin tuolit nousevat ilmaan. Yleisö mylvii, Parkkonen ja Lampenius lunastavat ennakkosuosikin paikkansa.

15.09. Kuudentena esiintyvä Sinikka Monte on paljain jaloin lavalla. Hän makaa lavalla pöydän päällä herkän esityksen alussa ja myöhemmin kiertää pöydän ympärillä sekä välillä seisoo sen päällä. Esityksen lopussa hän kävelee lavan catwalkia. Sinikka on selvästi hämmentynyt, kun sai esityksen päätteeksi isot aplodit.

14.59 Chachi esiintyy viidentenä. Lavalla on iso Chachi-kyltti, joka roikkuu laulajan yläpuolella. Laulaja avaa esityksenä yksin ja tanssii samalla. Pian Chachin rinnalla nähdään kaksi tanssijaa, jotka myös laulavat. Esityksen puolen välin jälkeen lavalle tulee kaksi tanssijaa lisää. Tässä esityksessä nähdään paljon tanssia.

14.49 Antti Paalanen on vuorossa neljäntenä ja saa yleisöltä isot aplodit astellessaan lavalle. Nokia arenalla raikuu "hyvä Antti" -huudot. Lavan edessä on tuoli, jossa Paalanen soittaa haitariaan.

Yleisö aloittaa taputtamisen heti, kun kappale alkaa. Tuoli nousee esityksen aikana korkeammalle. Lavalla on viisi tanssijaa, jotka edustavat hiuspehkoja ja lisäksi heillä on isot pävänkakkarat.

14.40 Kolmantena esiintyvä Kiki esiintyy UMK-lavan keskellä, eikä lavalla ole rekvisiittaa. Esityksen alussa lavalla on pimeää ja valospotti valaisee artistin. Kamera kiertää Kikin ympärillä ja esitys on selkeästi tehty kotiyleisöllä. Kikin ympärillä on esityksen aikana konfetteja.

14.32 Toisena esiintyy Etta. Lavalla on porrasrakennelma ja Etta aloittaa esityksensä portailta istualteen. Etta esiintyy lavalla yksin ja kävelee porrasrakennelman sisällä sekä päällä. Lopuksi nähdään alas satavia pyroja. Etta herkistyi esityksen päätteeksi.

14.23 Komiat saa yleisöltä isot aplodit ennen esitystä ja myös esityksen aikana yleisö taputti railakkaasti mukana. Permannon istumapaikoille oli jaettu etukäteen valkoisia liinoja, joita yleisö heiluttaa esityksen aikana ylhäällä.

14.18 Ensimmäisen esiintymisvuorossa on Komiat. Lavalla on tanssilavarakennelma sekahaku-kyltin kera ja yhtye esiintyy lavan etuosassa.

14.00 Kenraaliharjoitus alkaa.Ensimmäisenä lavalla nähdään Suomen viime vuoden euroviisuedustaja Erika Vikman.

Katariina Kähkönen MTV Uutiset Katariina Kähkönen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana.



Kähkönen on tuttu MTV Uutisten sosiaalisesta mediasta, jossa hän toimittaa uutisia nuorille. Kähkösen sosiaalisen median sisältöjä löytyy erityisesti MTV Katsomosta, Instagramista, Tiktokista ja Youtubesta.



Kähköseen voi olla yhteydessä juttuvinkkeihin liittyen. Katja Lintunen MTV Uutiset Katja Lintunen työskentelee MTV Uutisissa toimittajana ja tuottajana Viihde-osastolla. Lintunen on kiinnostunut erityisesti viihdeuutisista ja -ilmiöistä sekä henkilöhaastatteluista. Lintuseen voi olla yhteydessä esimerkiksi juttuvinkkeihin liittyen.