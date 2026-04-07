Työ- ja opiskelukiireet vaikuttavat nuorten aikuisten seksielämään. Myös pornon katselulla ja somen selaamisella voi olla ikäviä seurauksia.

Huomenta Suomen aamussa keskusteltiin seksistä ja siihen liittyvistä ongelmista eri sukupolvissa.

Millaisten ongelmien kanssa alle 30-vuotiaat kipuilevat? Parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhi sanoo ainakin yhden ongelman piilevän arjen kiireessä ja hektisyydessä.

– Vaaditaan tosi paljon opiskelu- ja työelämässä, ja sitten se vaikuttaa sinne seksielämään ja siihen, että ei osata pysähtyä niihin hetkiin.

"Eivät pysty harrastamaan seksiä normaalien ihmisten kanssa"

Toinen yleinen ongelma liittyy pornoon.

– Meitä ei opeteta siihen, että on ihan ok hidastaa ja rauhoittaa ja antaa sille seksille se oma arvonsa, vaan kaikki on vähän nopeaa suorittamista.

Porno-ongelma näkyy myös Närhen vastaanotolla.

– Vastaanotollani käy nuoria, jotka eivät pysty harrastamaan seksiä normaalien ihmisten kanssa, kun he ovat tottuneet tällaiseen pornokuvastoon ja Instagram-kuvastoon, Närhi selittää.

Sosiaalista mediaa selatessa ja pornoa katsellessa nuoret aikuiset näkevät filttereitä, imartelevaa valaistusta ja vahvoja meikkejä.

– Sitten ajatellaan, että ihmisten pitäisi näyttää normaalielämässäkin siltä, Närhi kuvaa ongelmaa.

Lue myös: