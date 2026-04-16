Väestöliiton mukaan suomalaiset harrastavat seksiä keskimäärin hieman harvemmin kuin kerran viikossa, ja jopa noin 75 prosenttia yksinelävistä ei harrasta seksiä lainkaan.

Seksistä puhutaan enemmän kuin koskaan ja se on näkyvästi esillä niin tv-sarjoissa kuin valkokankaalla. Seksuaaliterapeutti ja tietokirjailija Tiina Svenskin mukaan haluttomuus on yleisin hänen vastaanotolleen tulon syy.

– Jos on taustalla pitkä suhde, on voitu ajautua tilanteeseen, ettei ole koskaan puhuttu seksistä. Tarkastelu (vastaanotolla) lähtee siitä, mitä minä haluan ja kuullaanko minun rajojani ja toiveitani tässä suhteessa. Entä olenko valmis kuulemaan sen toisen osapuolen toiveita, Svensk listaa.

Svenskin mukaan nyt eletään todella hektistä aikaa, jossa moni keskittyy vain pyörittämään arkea. Ihmiset ovat etäällä toisistaan ja moni pakenee todellisuutta somen syövereihin. Sellaisessa tilanteessa erotiikka voi olla kaukainen ajatus ja yhteyttä toiseen on vaikea löytää. Ratkaisuja yhteyden löytymiseen kuitenkin on.

– Sanoisin ensin, että unohda ne vinkit "osta uudet alusvaatteet" ja "varaa hotelliviikonloppu". Ensinnäkin voisi alkaa kuunnella, mitä ei ainakaan halua eli alkaa kunnioittaa niitä omia rajoja.

Voi sanoa myös ei ääneen. On ihan tosi ok myös olla haluamatta. Sitten kun sille on tilaa, niin myös halulle voi muodostua tilaa. Kannustaisin myös rehelliseen uteliaisuuteen, Svensk toteaa.

"Kukaan ei ole seksiä velkaa kenellekään"

Svenskiä turhauttaa, että suomalaisilta tentataan koko ajan seksin harrastamiskertoja viikossa.

– Jokaisen seksuaalisuus on ainutlaatuinen. Mielestäni on paljon tärkeämpää, että keskitytään siihen, mikä on juuri minulle tarpeeksi. Muistutan myös, ettei avioliitossakaan kukaan ole seksiä velkaa kenellekään, Svensk sanoo.

Mitä seksiin liittyviä käsityksiä seksuaaliterapeutti haluaa ravistella?