Keski-ikään ehtineellä pariskunnalla seksielämän haasteeksi voivat tulle vaihdevuosioireet ja halujen eriparisuus.

Huomenta Suomen aamussa keskusteltiin seksistä ja siihen liittyvistä ongelmista eri sukupolvissa.

Millaisia seksihaasteita keski-ikäiset eli noin 45–60-vuotiaat tyypillisesti kohtaavat?

– Jos ruuhkavuosia ei ole hoidettu, niin voidaan olla aika eriytyneitä, kuvailee parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhi.

– Siellä voi olla tyhjänpesän syndroomaa, lapset ovat muuttaneet pois kotoa ja ollaan kaksin ja tulee vaihdevuosioireita niin miehille kuin naisille. Voi olla vähän erektiohäiriötä ja naisilla kuivuutta.

Halut ryhtyä seksiin voivat poiketa toisistaan.

– Haluttomuudessa ja haluissa voi olla hyvin paljon eroja riippuen siitä omasta mielentilasta ja missä vaiheessa ne vaihdevuosioireet esimerkiksi on.

"Toinen ajattelee, että toisella ei ole haluja ollenkaan"

Närhi kertoo, että haluja on tyypillisesti kahdenlaisia.

Halujen eriparisuus voi aiheuttaa tyytymättömyyttä parisuhteessa.