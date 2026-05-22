Global Sumud Flotilla kertoo sen aluksella olleiden aktivistien joutuneen kaltoin kohdelluksi.
Osaan Gazan avustuslaivueelta kiinni otetuista kohdistettiin seksuaalista väkivaltaa Israelin joukkojen toimesta, tiedottaa avustuslaivueista vastaava Global Sumud Flotilla.
Tiedotteen mukaan ainakin 12 ihmistä olisi joutunut seksuaalisen väkivallan uhriksi. Suurimman osan väkivallasta kerrotaan tapahtuneen yhden israelilaisen aluksen kyydissä.
Lisäksi Israelin kiinni ottamat aktivistit ovat kertoneet tulleensa hakatuksi sekä saaneensa iskuja sähkölamauttimesta.
Israel ei ole kommentoinut väitteitä.
Gazaan matkalla olleella kansainvälisellä avustuslaivueella mukana ollut espanjalaistoimittaja kertoi El País -lehdelle israelilaissotilaiden käyttäneen fyysistä väkivaltaa ja nöyryytystä aktivisteja kohtaan.
Global Sumud Flotilla -avustuslaivue on yrittänyt päästä useita kertoja Gazaan. Israel on kuitenkin estänyt kulun kohteeseen.