Floyd Mayweather joutuu maksamaan takautuvasti noin miljoona dollaria sen jälkeen, kun hänet todettiin lapsen isäksi.
Yhdysvaltalainen nyrkkeilylegenda Floyd Mayweather, 49, julistettiin oikeudellisesti nelivuotiaan tyttölapsen isäksi maaliskuussa, TMZ raportoi.
Hänet määrättiin maksamaan lapsen äidille 933 050 dollaria takautuvia elatusmaksuja, minkä lisäksi nyrkkeilysuuruus joutuu pulittamaan 32 850 dollaria elatusmaksuja kuukausittain.
Asia eteni oikeuteen vuonna 2023, kun lapsen äiti Paige Moorehead pyysi tuomaria Nevadassa vahvistamaan Mayweatherin tyttärensä isäksi. Mayweather määrättiin lopulta dna-testiin, jossa hän osoittautui isäksi.
Moorehead työskenteli neljä vuotta tanssijana Mayweatherin strippiklubilla Las Vegasissa. Hän kertoi olleensa intiimissä suhteessa nyrkkeilylegendan kanssa kahdeksan vuoden ajan.
Nainen sanoi Mayweatherin jättäneen hänet sen jälkeen, kun megatähti sai tietää hänen olevan raskaana huhtikuussa 2021.
Mooreheadin mukaan Mayweather painosti häntä aborttiin ja lopulta antoi potkut strippiklubiltaan. Lapsi syntyi joulukuussa 2021.
Mayweather oli oikeuden mukaan maksanut naiselle vain 151 000 dollaria.
Lapsi on Mayweatherille viides.