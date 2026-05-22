Kysre Gondrezick reagoi jyrkästi mediakirjoitteluun, joissa hänet yhdistettiin Onlyfansiin.

Naisten huippusarja WNBA:ssa pelannut koripalloilija Kysre Gondrezick, 28, kirjoitti maanantaina X:ssä, että linkki "putoaa 24 tunnissa.

– Ketkä kaikki tilaavat? yhdysvaltalaispelaaja kysyi samassa viestissään.

Muun muassa Playboy-lehdessä viime vuonna poseerannut Gondrezick vastasi julkaisullaan kirjoitukseen, jossa eräs fani ilmoitti, että "kun se Kysren linkki putoaa", hän tilaa nopeammin kuin Usain Bolt juoksee 100 metriä.

Tarkkuuden nimissä: Gondrezick ei suoranaisesti kertonut, mistä linkistä olisi kyse.

Innokkaimmat tekivät kuitenkin tulkintojaan. Gondrezick tarttui Daily Loud -sivuston X-julkaisuun, jossa kirjoitettiin, että "entinen WNBA-pelaaja Kysre Gondrezick kiusoittelee Onlyfans-tilillä".

Gondrezick liittyikin eroottisesta sisällöstään tunnetun Onlyfansin kilpailijaksi luokiteltuun Fanvueen. Onlyfans-väitteistä hän uhkaa jatkotoimilla.

– Spekulaatioiden ja aavistusten ei tulisi johtaa valheelliseen verkkojulkaisemiseen. Hullua, miten oikeassa olemisen kustannuksella ollaan mieluummin ensimmäisiä. Jokainen, joka on julkaissut ja kirjoittanut otsikoita, jotka eivät ole totta liittymisestäni toiselle alustalle, tulee kuulemaan juristitiimiltäni, Gondrezick jyrisi.

Indiana Fever varasi Gondrezickin WNBA-liigaan vuoden 2021 varaustilaisuuden neljäntenä pelaajana. Hän on pelannut WNBA:ssa myöhemmin myös Chicago Skyssa.