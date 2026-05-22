Käräjäoikeus tuomitsi Skånen korvauksiin väkivaltaisesta synnytyksestä.

Ruotsissa, Kristianstadin käräjäoikeudessa, on huhtikuusta alkaen puitu Olivian kokemaa traumaattista synnytystä. Aiheesta uutisoivat SVT ja Aftonbladet.

Synnytyksen aikana kätilö työnsi vauvan vatsasta ulos voimaa käyttäen, vaikka kyseessä ei ollut hätätilanne eikä Olivia antanut siihen suostumusta.

Kristianstadin käräjäoikeus on langettanut tuomion Skånen alueelle, ja sen on maksettava vahingonkorvauksia 50 000 kruunua.

– Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että toimenpide suoritettiin ilman potilaan nimenomaista suostumusta eikä kyseessä ollut kiireellinen tilanne. Käräjäoikeus katsoo, että hoitotoimenpide loukkasi oikeuksia, oikeuden päätöksessä todetaan.

Skånen aluehallitus yritti sovitella oikeudenkäyntiä ja tarjosi Olivialle 75 000 kruunun korvaussummaa ilman myöntämistä, että synnytyksessä olisi käynyt jokin virhe.

Skånen alue on kieltäytynyt kommentoimasta tapahtunutta ennen lopullista oikeuden päätöstä. Alue ei myönnä tehneensä mitään väärää tai loukanneensa Olivian oikeuksia.

Käräjäoikeuden yhteenvedossa heidän kantansa on, että toimenpide oli osa normaalia synnytyshoitoa, eikä heidän tarvinnut pyytää synnytyssaliin tultaessa annettavaa yleistä suostumusta enempää lupaa toimenpiteelle.

"Tärkeä signaali naisten oikeuksista"

Olivian traumaattinen synnytyskokemus tapahtui vuonna 2017.

Synnytyksen aikana kätilö työnsi vauvaa ulos kohdistamalla vatsaan painetta synnytyksen nopeuttamiseksi.