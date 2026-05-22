Huvila korjattiin kansalaisten vaatimuksesta.

Ooperalaulaja Aino Acktén (1876–1944) kulttuurihistoriallisesti arvokas, entinen kesähuvila aukeaa lauantaina yleisölle.

Helsingin Laajasalossa sijaitsevassa huvilassa on aiemmin järjestetty ainoastaan yksityistilaisuuksia.

Miljoonilla remontoitu huvila pääsi rapistumaan pahasti, ja peruskorjaus tehtiin lopulta kansalaisten vaatimuksesta.

Yleisö pääsee pian katsomaan kunnostettua huvilaa myös sisältä.

Suomen ensimmäinen kansainvälinen oopperatähti Aino Ackté hankki huvilan käyttöönsä 1904 ja huvila pysyi hänen omistuksessaan hänen kuolemaansa saakka, vuoteen 1944.

Kulttuuriympäristöpäällikkö Sari Saresto Helsingin kaupunginmuseosta sanoo huvilan olleen monenlaisessa käytössä Acktén kuoleman jälkeen.

– Se on esimerkiksi ollut lasten kesäsiirtolana ja 80-luvulla se on ollut kamarimusiikin konserttikäytössä. Toiminta kuitenkin hiipui ja rakennuksen sisällä ilmeni rakennusteknisiä ongelmia, Saresto kertoo Viiden jälkeen -ohjelmalle.

Saresto kertoo Aino Acktén järjestäneen huvilalla juhlia ja illanviettoja, joissa oli vieraana taiteilijoita, muun muassa hänen hyvä ystävänsä, säveltäjä Jean Sibelius.

